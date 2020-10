Azerbaidjanul a început restabilirea integrității sale teritoriale

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Venus intra in Fecioara si dragostea intra intr-o zona meticuloasa. E vremea sa-ti arati dragostea la modul cel mai practic posibil. Inca se simt efectele Lunii pline in Berbec si este posibil ca cineva sa fie morocanos si nemultumit. Fii atent sa nu starnesti conflicte inutile!

Am citit în „Timpul” un material de mare actualitate şi am crezut că va genera o dezbatere publică. Însă, nu ştiu cum se întâmplă, dar foarte mulţi moldoveni, deşi sunt experţi în orice domeniu câte „olecuţâcî”,...

Președintele Donald Trump, care, împreună cu prima-doamnă, a fost diagnosticat cu COVID-19, are simptome ușoare, ca în cazul unei răceli, au declarat surse citate de CNN și New York Times.

Un război corect pentru Karabakh este o sarcină dificilă, darrealizabilă pentru a restabili integritatea teritorială aAzerbaidjanului. Succesul său și restabilirea autorităților legitime din Azerbaidjan în Karabakh vor fi un exemplu utilpentru toate țările care luptă împotriva baciluluiseparatismului, inclusiv Moldova noastră, și, pe de altă parte, o lecție dură, dar necesară pentru toți separatiștii care încearcăsă pună sub semnul întrebării suveranitatea și integritateateritorială a statelor recunoscute la nivel internațional.

Explicând poziția Azerbaidjanului în această privință comunității internaționale, președintele I. Aliyev a declarat că singurul motiv pentru care Azerbaidjanul a fost loial negocierilor în toți acești ani a fost speranța că procesul de negociere se va încheia odată cu victoria justiției și cu întoarcerea Karabakh-ului proprietarului său, Azerbaidjan. „Am fost încurajați și ni s-au dat anumite semnale: aveți răbdare și problema va fi rezolvată. Cu toate acestea, am avertizat că, dacă negocierile eșuează, Azerbaidjanul va rezolva problema prin mijloace militare. Azerbaidjanul vede că unele partide fac declarații bune, dar în viitor nu le aderă. Spun un lucru în cuvinte, dar în fapte fac altul. Dar Turcia, Pakistanul, Afganistanul au sprijinit fără echivoc Azerbaidjanul. Și noi, desigur, nu vom uita niciodată țările, indivizii, organizațiile care ne susțin ”, a spus el. I. Aliyev a subliniat că declarația lui N. Pashinyan „Karabakh este Armenia și atât” face ca negocierile să nu aibă sens, iar cererea conducerii armene de a dialoga cu separatiștii din Karabakh ar trebui privită ca o încercare de a schimba formatul negocierilor. În plus, autoritățile armene fac tot posibilul să populeze Karabakhul cu coloniști armeni, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o crimă de război. Președintele I. Aliyev a reamintit, de asemenea, că ministrul apărării al Armeniei a amenințat Azerbaidjanul cu un nou război pentru noi țări, iar acest plan este pus în aplicare în practică. Din toate acestea, președintele Azerbaidjanului consideră că nu este nevoie să continuăm dialogul. Retragerea trupelor armene de pe teritoriul Karabahului ocupat este singura condiție pentru ca Azerbaidjanul să pună capăt războiului, a concluzionat el.

În același timp, unii politicieni, cum ar fi, în special, președintele francez E. Macron, având în vedere că un număr semnificativ de armeni locuiesc în Franța, au început să indemne „pentru a împiedica Azerbaidjanul să-și recapete pământurile”. Ministrul turc de externe M. Cavusoglu a condamnat această poziție a lui E. Macron, subliniind că astfeldeclarații ale acestuia indică faptul că „Macron recunoaște ocuparea Karabakhului de către Armenia, dar el ar trebui să declare acest lucru în mod deschis. Dacă Macron esteiîngrijorat că Azerbaidjanul va ataca Armenia după eliberarea pământurilor sale, atunci am înțelege. A trata Azerbaidjanul ca și cum ar fi atacat ținuturile Armeniei este duplicitate și un indicator a dublelor standarde. Azerbaidjanul a suferit 30 de ani, dar mai devreme sau mai târziu orice răbdare ajunge la sfârșit “.

Turcia oferă sprijin diplomatic și politic activ Azerbaidjanului. Președintele turc Erdogan și alți reprezentanți ai conduceriițării și-au declarat disponibilitatea de a oferi Azerbaidjanului orice asistență necesară și sprijin pentru dorința legitimă a Azerbaidjanului de a pune capăt ocupației armene din Karabakh , precum și 7 regiuni adiacente. Politicienii din alte țări de asemenea sustin azerii. Președintele grupului germano-sud-caucazian din Bundestagul german, B. Hendricks, subliniind că dreptul internațional in situația din jurul Karabakhului este pe partea Azerbaidjanului, dar principala problemă este că Armenia nu recunoaște efectul dreptului internațional . Deși după restabilirea integrității teritoriale populația armeana va putea primi drepturi exclusive în Azerbaidjan.

În perioada 28-29 septembrie, trupele azere au continuat, depășind rezistența acerbă a unităților separatiste, o ofensivă în direcția centrului regional Fizuli din secțiunea sud-estică a teritoriului controlat de ocupanții armeni. În același timp, au fost provocate lovituri grele asupra subdiviziunilor de pușcă de munte ale trupelor separatiste, coloanei mixte de vehicule blindate și auto care înaintau în direcția Agdere și bateriei de artilerie, care îi furniza sprijin pentru foc – toate au fost distruse. În plus, al treilea regiment de puști motorizate al „Armatei de Apărare Karabakh” a fost învins, iar sistemul de rachete cu lansare multiplă „Uragan” a fost distrus.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

