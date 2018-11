Ba vrem, ba nu vrem

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Marea Britanie este „deschisă altor relații cu Rusia”, dar Moscova trebuie să schimbe cursul și să oprească atacurile împotriva securității globale și a tratatelor internaționale. Ideea va fi exprimată de premierul Regatului Unit, Theresa May, la banchetul anual al...

Declarațiile incendiare ale fostului şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, sunt trecute sub tăcere de către o parte a presei din Moldova, cea care se autoproclamă echidistantăși independentă. Acest fapt are o explicație,...

Vrem să luptăm cu obligarhii, să aflăm de unde le vin averile. De fapt, nu vrem să știm nimic, căci doar strigăm și ne supărăm unul pe altul, apoi ne împăcăm, iar cei cu bani o duc și mai bine, iar noi tot mai rău. Jocul etern al copilăriei mele „vrem – nu vrem” are reguli flexibile.

Statul acesta, creat prin anii ’90 ai secolului trecut, este ca o fată mare, care ba vrea să se mărite, ba nu vrea, ba-i îndrăzneață, ba-i prea timidă. Și așa, ani de ani, nu se mai mărită și… nici nu știi cum poate rămâne fată bătrână. Apoi, vai de ea, gura lumii are ce vorbi, iar fata suferă și suferă.

