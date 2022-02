Bașcana Găgăuziei a invitat echipa Guvernului României în vizită: „Vrem să ne cunoașteți mai bine”

Astăzi, 11 februarie, Bașcana Găgăuziei, Irina Vlah, a invitat echipa Executivului român în Găgăuzia pentru „a ne cunoaște mai bine”. Totodată, în cadrul ședinței comune a Guvernelor Republicii Moldova și României, șefa regiunii autonome a mulțumit autorităților române pentru suportul financiar acordat la construcția blocului nou de studii pentru liceul Mihai Eminescu din Comrat, solicitând ajutor financiar din partea Guvernului României pentru a finaliza construcția.

„Sunt foarte bucuroasă să fiu parte la acest eveniment deosebit. Vreau să încep de a mulțumi Guvernului României pentru suportul esențial în construcția blocului nou de studii pentru liceul Mihai Eminescu din Comrat. Este un liceu cu predare în limba romană și ne confruntăm cu o problemă acută - avem mulți copii, care vor să facă școala în limba română, dar nu avem suficiente locuri și folosim chiar și coridoarele. Dacă în 2014, în clasa I, în acest liceu învățau 13 copii, în 2021 avem 75 de copii. Acesta e rezultatul efortului nostru de a convinge oamenii să învețe limba oficială a statului.

Am convins oamenii că, cunoașterea limbilor este un avantaj mare în lumea modernă și lărgește spectrul de oportunități. Țin să mulțumesc Excelenței Sale, dlui Ambasador Ioniță, pentru susținerea proiectului nostru la toate etapele. Calculele costului proiectului au fost făcute în 2019, până la pandemie. În perioada ce a urmat, au crescut esențial costul materialelor de construcții și al lucrărilor. Suplimentar, au fost identificate volume de lucrări scăpate la etapa licitației inițiale. Astfel, ne-am pomenit în situația în care avem o insuficiență de 4 milioane 400.000 lei pentru a încheia construcția blocului de studii. După cum am menționat, liceul are un deficit acut de locuri și nu putem satisface cererile doritorilor de a face școala în limba română. Criza economică, prin care trecem acum, nu ne permite să alocăm resurse din bugetul nostru. În acest context, stimate domnule prim-ministru al României, vă rog să examinați posibilitatea de a ne ajuta să încheiem construcția blocului de studii și să-l transmitem copiilor, începând cu ziua de 1 Septembrie a acestui an. Va fi un cadou frumos pentru cei ce urmează să fie viitorul Republicii Moldova”, a declarat Vlah.

Bașcana Găgăuziei a invitat echipa Guvernului României în vizită în Găgăuzia.

„Vrem să ne cunoașteți mai bine, să vă convingeți că suntem oameni cumsecade și talentați. Vrem să învățăm multe de la dumneavoastră - să atragem investiții în industrializarea economiei și dezvoltarea sectorului IT, să elaborăm proiecte și să atragem fonduri europene, să construim o democrație sustenabilă, și multe alte lucruri frumoase”, a conchis Vlah.

Guvernul Republicii Moldova a publicat lista celor 13 documente bilaterale semnate în cadrul ședinței comune de Guverne a Republicii Moldova și României, de astăzi, 11 februarie, în conformitate cu Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre țări.

Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a catalogat ședința comună de Guvern, ce a avut loc astăzi, ca fiind „una de lucru”, în care „ambele echipe au venit determinate să utilizeze la maxim oportunitățile de pe agenda bilaterală pentru acțiuni cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.”

De cealaltă parte, omologul român Nicolae Ciucă a accentuat că își dorește ca ritmul accelerat cu care au început să colaboreze Guvernele de pe ambele maluri ale Prutului să devină o constantă, precizând că a reiterat mesajul „ferm și sincer de susținere pentru parcursul european al Republicii Moldova.”

Delcarațiile au fost făcute de oficialii ambelor state în cadrul conferinței de presă, după semnarea documentelor dintre ambele state și desfășurarea ședinței comune a Guvernelor Republicii Moldova și României. Înainte de ședința comună a guvernelor României și Republicii Moldova, în cadrul căreia vor fi semnate mai multe acorduri pentru linii de sprijin la nivel de ministere, premierul de peste Prut.

Nicolae Ciucă a declarat că dorinţa României este de a sprijini autorităţile de la Chișinău în această perioadă dificilă. Șeful Guvernului României a menţionat că discuţiile de la Chişinău se vor axa pe realizarea unor proiecte comune de infrastructură, dar şi pe găsirea soluţiilor pentru asigurarea unor surse energetice alternative, de gaze naturale şi electricitate, pentru Republica Moldova.

La data de 10 februarie, Igor Grosu, s-a întâlnit cu membrii delegației Senatului României aflată în vizită la Chișinău, în cadrul căreia a subliniat faptul că ședința comună a celor două comisii juridice, care a avut loc, la 10 februarie, este „o premieră în colaborarea pe linie parlamentară și un act de solidaritate în procesul de realizare a unor reforme importante în domeniul justiției realizate în Republica Moldova.”

Vă amintim că, Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului Parlamentului României, au avut o primă ședință comună la Chișinău.

În zilele de 9-11 februarie, o delegație a Senatului Parlamentului României efectuează o vizită de lucru la Chișinău. Din delegație fac parte vicepreședintele Senatului, Robert-Marius Cazanciuc, și membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

