Banca centrala a Arabiei Saudite face un pas important in ceea ce priveste testarea noilor tehnologii aparute in industria financiara.



Programul pilot este primul de acest gen lansat de catre o autoritate centrala, permitandu-le bancilor din Arabia Saudita sa folosesasca software-ul dezvoltat de catre Ripple pentru a realiza plati instant pe teritoriul tarii, dar si in strainatate, conform Reuters.

Reprezentantii Ripple au declarat ca banca centrala le va oferi consultanta jucatorilor din sistemul financiar, interesati sa participe in acest program ce ii va ajuta sa realizeze tranzactii transfrontaliere mai ieftin, rapid si transparent.





In trecut, mai multe autoritati de reglementare din regiune s-au declarat sceptice in ceea ce priveste solutiile fintech, iar in 2017, banca centrala a avertizat cetatenii in ceea ce priveste tranzactiile bitcoin.

De asemenea, banca centrala a Arabiei Saudite lucreaza impreuna cu cea a Emiratelor Arabe Unite pentru a lansa o moneda digitala care sa fie acceptata in tranzactiile transfrontaliere dintre cele doua tari.

Moneda digitala dezvoltata de catre compania americana Ripple are o valoare de 1,13$, fiind pana in acest moment peste 39 de miliarde de unitati , a caror valoare totala ajunge la 44,1 miliarde de dolari.

Sursa: Wall-street.ro