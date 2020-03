Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este interesată să cumpere o parte din cea mai valoaroasă companie de stat a României

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Iranul va mobiliza peste 300.000 de militari și voluntari în încercarea de a ține sub control epidemia de coronavirus, informează The Guardian. Iranul este cea mai afectată țară de pe glob, după China, din punct de vedere al deceselor cauzate de infecția cu coronavirus.

„Cei de la BERD sunt foarte interesaţi să se implice în calitate de consultanţi pentru Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în această listare a unui pachet din Hidroelectrica. Vor să ajute Ministerul în această procedură şi, de asemenea, sunt interesaţi să cumpere până la 5% din capitalul social al companiei. Nu am discutat dacă va fi prelistare sau o preempţiune la cumpărare în momentul ofertei publice (IPO), dar ambele variante sunt luate în calcul. Dacă va fi ales momentul listării, atunci BERD va trebui să plătească acelaşi preţ ca şi ceilalţi.

„Astăzi, la Guvern, am semnat «Memorandumul de înțelegere cu privire la cooperare și susținerea investițiilor din sectorul energetic român” între Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în special privind listarea companiei Hidroelectrica. La eveniment au participat premierul Ludovic Orban, vicepreședintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Alain Pilloux (BERD), şi conducerea BERD din România”, a spus ministrul.

