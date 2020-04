Banca Mondială estimează o scădere cu 20% a fluxului de bani trimiși din străinătate în Europa de Est / În Moldova sume ajunge la 10% din PIB

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Calendar ortodox 24 aprilie 2020. În fiecare an, în prima vineri după Paște se prăznuiește marea sărbătoare, Izvorul tămăduirii. Această sărbătoare este una cu dată schimbătoare în funcție de data în care sărbătorim Paștele. Această zi este una dintre cele mai importante...

Au trecut și sărbătorile pascale, te simți fără energie și te-ai îngrășat de la toate bunătățile savurate? Ai nevoie de planul de slăbit după Paște ca să reușești să dai jos kilogramele în plus care te incomodează.

Stimați colegi medici, asistenți medicali și alți lucrători din sistemul sănătății, trebuie să cunoașteți că la rectificarea bugetului nu au fost prevăzute resurse pentru majorarea salariilor Dvs. Drumuri, alte investiții, bussinesuri, alegeri, etc, altele sunt prioritățile...

ICMPD îndeamnă guvernele să includă remiterile pe lista activităților esențiale, precum și să oblige operatorii să reducă la zero dobânzile tranzacțiilor în mod normal destul de ridicate, în timpul crizei. Unii o fac deja voluntar. Banca Mondială estimează că 554 miliarde de dolari de remiteri sunt transferate prin canale oficiale în întreaga lume.

Am contactat operatorul Western Union (care, împreună cu MoneyGram, este unul dintre liderii din sector), dar până la momentul publicării acestui articol, nu am primit niciun răspuns. Însă, OCDE semnalează că, dacă vorbim despre remiterile europene destinate țărilor de pe continent, incidența tranzacțiilor efectuate cu acești operatori nu este atât de semnificativă ca în alte părți ale lumii.

În plus, există și problema legată de „fuga creierelor”. În Europa Centrală și de Est, 20 – 30% din populație locuiește acum în străinătate. Deși, pe termen scurt, emigrarea are un efect pozitiv asupra ratei interne a șomajului, care a scăzut în ultimii ani, pe termen lung impactul asupra prezenței muncitorilor calificați este negativ, susține Anita Richter, analistă a Programului Regional pentru Europa de Sud-Est din cadrul OCDE. „Companiile care doresc să investească în Balcani au deja dificultăți în a găsi muncitori calificați. Pe termen lung, remiterile devastează piața internă a muncii”.

Criza economică legată de pandemia de COVID-19 ar putea fi mai accentuată în unele țări din Europa de Est și din Balcani, din cauza dispariției bruște a remiterilor din străinătate. Banca Mondială estimează că în 2020 va fi o scădere cu 20% a fluxului de bani pe care muncitorii emigranți îl trimit acasă în fiecare an – de la 554 de miliarde dolari la 445 de miliarde dolari. Cel mai mare declin din istoria recentă, transmite Euronews, citată de Rador.

