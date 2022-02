Bancherul rus, Gorbunțov a primit cetățenia R. Moldova: „L-au făcut și pe acesta gospodar”

Bancherul rus Gherman Gorbunțov este cea de-a patra persoană care a primit a doua identitate în R.epublica Moldova. Despre acest lucru, spune șeful ASP, Mircea Eșanu, în cadrul unei emisiuni TV. Astfel, potrivit acestuia, „pe lângă Damir, Plahotniuc și Vaja mai este un personaj, este Gorbunțov”, potrivit safenews.md.

„Detaliile sunt mai puțin importante la acest aspect, cert este că actul fals i-a fost perfectat ca identitate sub acoperire, l-au făcut și pe acesta gospodar – agent sub acoperire. Din materialele pe care le-am văzut, inclusiv ce s-a vehiculat pe la Procuratură, nu știu de ce se ambalează chipurile el ar fi fost sub protecția martorilor. Pot să vă spun clar că sunt 2 proceduri complet diferite cum se creează identitățile duble sau false când este un agent sub acoperire și când este vorba despre protecția martorilor. În cazul lui, a fost agent sub acoperire. Solicitarea nu a venit de la SIS, dar de la Ministerul de Interne, în 2019. Motivația trebuie să o explice Ministerul de Interne, cert este că nici pe acest dosar nu văd nicio mișcare. Dacă în cazul lui Damir, inclusiv arestările, cumva vizează această identitate falsă, aici văd o pauză”, a menționat Eșanu.



Și Dorin Damir, Vlad Plahotniuc și Vaja Jhashi au primit pașapoarte false. În luna mai 2021, cauza penală inițiată de Procuratura Anticorupție la 29 octombrie 2019 pe faptul pretinselor acțiuni ilegale ale angajaților Agenției Servicii Publice la documentarea dublelor identități ale unor persoane, a fost clasată.