Băncile rusești, implicate în cumpărarea Telekom România? Jocurile suspecte ale unui miliardar controversat. Detalii neștiute despre Spas Rusev

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Mii de români care, în febra serialului Urzeala Tronurilor, și-au cumpărat dragoni, astăzi îi abandonează pe stradă, spunînd că sînt greu de crescut și oricum acum, că s-a terminat povestea, nu mai are nici un rost să crească o reptilă uriașă care...

În primul trimestru al acestui an exportul de nuci și alune s-a diminuat cu 28,4%, arată date ale Băncii Naționale a Moldovei. O explicație a acestei evoluții este scăderea semnificativă a prețului de export, declarat în vamă.

Dupa Andrei Nastase care a defectat votand la Strasbourg in APCE contra intereselor europene si in favoarea celor rusesti,

În România, Spas Rusev a spus că are nevoie de un asociat ”important și solvent”, pentru a putea cumpăra afacerea locală a Telekom, doarece companiile de telecomunicații sunt foarte scumpe în țara noastră.

Rusev a anunțat, în acest scop, și achiziționarea Telekom Albania și Telekom Macedonia. În Albania, afacerea a fost de 50 de milioane de euro și a fost finanțată de subsidiara locală a First Investment Bank.

Are afaceri și în sport El este și proprietarul clubului de fotbal Levski Sofia, a cărui achiziție a fost interpretat ca un gest politic în Bulgaria, făcut pentru asigura succesul afacerii Vivacom.

”Un motiv pentru care nu am intrat în politică este acela că vreau să pot comunica liber cu toate categoriile de oameni”, a declarat Rusev presei bulgare.

