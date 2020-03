Banii Rusiei pentru Republica Moldova, mai puțini, cu dobândă mai mare

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Interdicţia asupra utilizării pungilor din plastic de unică folosinţă a intrat în vigoare duminică în statul american New York, o decizie menită să pună capăt utilizării anuale a 23 de miliarde de astfel de pungi care sufocă gropile de gunoi şi umplu de deşeuri...

Astazi este o zi speciala. Este a treia zi, din a treia luna anului. Din punct de vedere numerologic, ziua poarta incarcaturi vibrationale speciale. Pentru a intelege mai bine magia cifrei 3, ia in calcul urmatoarele “coincidente”. Traim intr-o lume tridimensionala, pe a treia planeta...

Analistul economic Adrian Câciu a explicat într-o postare scrisă pe propriul cont de Facebook despre cum reducerea accizei la combustibil nu are efecte pozitive. Potrivit acestuia, „scăderea accizei are efect zero”.

Anterior, autorităţile spuneau că împrumutul luat de la ruşi va fi la fel de avantajos precum unul contractat de la europeni. Doar că cifrele nu spun acelaşi lucru. Dobânda acestui credit e de 2%, în timp ce la FMI este în medie de 1%. Şi suportul financiar acordat de România are o dobândă de doar 1,5%. Oricum ar fi, drumul banilor pare destul de lung. Iniţial se spunea despre un termen în ianuarie 2020 şi o sumă enormă de jumătate de miliard de dolari, nu euro.

