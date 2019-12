Barack Obama: Dacă țările ar fi conduse de femei, am vedea o îmbunătățire semnificativă peste tot

Alianţa Nord-Atlantică este preocupată de intensificarea misiunilor submarinelor militare ruse în nordul Oceanului Atlantic, deoarece ar putea distruge cabluri transatlantice, afirmă Oana Lungescu, purtătorul de cuvânt al NATO, potrivit Mediafax. În ultimul an, Alianţa...

Catina este o planta ale carei fructe sunt mai putin apreciate decat ar trebui, avand in vedere proprietatile lor antioxidante surprinzatoare. In Orient, catina este folosita de multe secole ca remediu naturist, iar legenda spune ca insusi Ginghis Han isi hranea caii cu aceste fructe...

Bugetarii vor avea o vacanta, timp de 5 zile in luna ianuarie. Guvernul a aprobat o hotarare in acest sens. Astfel, incepand cu 4 si pana la 8 ianuarie, moldovenii vor sta acasa. Iar ziua de 6 ianuarie va fi recuperata pe 11 ianuarie.

Obama a fost liderul SUA din 2009 pana in 2017.

"Daca analizezi lumea si problemele din lume, o sa observi ca de obicei sunt oameni batrani, de obicei barbati in varsta, care nu renunta (la putere). Este important pentru liderii politici sa incerce sa isi aminteasca ca sunt acolo sa faca ceva, dar nu esti acolo pe viata, nu esti acolo ca sa ai tu impresia ca esti important si puternic", a mai explicat fostul presedinte.

Intrebat daca ia in considerare sa detina din nou o functie puternica, Obama a raspuns ca el crede in liderii care stiu sa faca un pas inapoi, atunci cand le vine vremea.

"Sunt absolut increzator ca, daca timp de doi ani fiecare tara de pe Pamant ar fi condusa de femei, am vedea cu totii o imbunatatire semnificativa peste tot... mai ales privind nivelul de trai", a completat acesta.

"(...) femeilor, vreau sa stiti ca nu sunteti perfecte, dar ce pot sa spun e ca indiscutabil sunteti mai bune decat noi (barbatii)", a afirmat Barack Obama la un eveniment privat in Singapore.

Obama a precizat ca majoritatea problemelor din lume provin de la "oameni batrani, in mare parte barbati, care se agata de putere".

Aflat in Singapore, el a spus ca femeile nu sunt perfecte, dar sunt "indiscutabil mai bune" decat barbatii, relateaza BBC.

