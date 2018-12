Bartłomiej Zdaniuk: Polonia este cel mai mare importator al vinurilor din R. Moldova

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

Ambasadorul spune că Polonia a făcut o investiție importantă în domeniul zahărului din Republica Moldova. O companie de stat din Polonia a cumpărat un combinat din raionul Edineț. Doar pentru modernizarea combinatului statul polonez a cheltuit circa 20 de milioane de euro. „Trebuie să ai grijă de firmele care sunt la tine în țară că dacă le sperii, n-o să rămână nimeni”, spune diplomatul.

De asemenea, ambasadorul spune că Polonia, în fiecare an, inițiază mai multe proiecte pentru sprijinul oamenilor de afaceri din Republica Moldova, în special întreprinderi mici în domeniul agriculturii, care reușesc să-și dezvolte firmele și să dobândească un alt nivel de producție. „Oamenii care au beneficiat de ajutorul nostru acum câțiva ani acum spun că sunt mulțumiți. Nu pleacă în străinătate pentru că nu au de ce. Au o perspectivă, au un venit. Deci, se poate. Numai că asta se face cu muncă”, a declarat diplomatul polonez.

