Basarabia sovietică, o ţară de canibali (II): O mamă din Băcioi vindea la piața din Chișinău pârjoale făcute din carnea copiilor săi

Între România și Rusia relațiile sunt reci de mai multă vreme, dar Moscova continuă să-și exercite influența prin diferite pârghii atunci când are nevoie.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Matei Graur din s, Vădeni, r-nul Soroca, încă nu împlinise 14 ani în iarna anului 1947, când părinții i-au murit de foame. A rămas împreună cu fratele său, Vasile, mai mare cu doi ani, și ambii au fost duși la orfelinat. La 3 aprilie, același an, Matei a revenit în sat, de unde trebuia să aducă o adeverință, și s-a întâlnit pe drum cu cetățeanul Neculai Iavorschi, care l-a invitat la el, ca să-i dea ceva de mâncare. Iar, în timp ce orfanul stătea la masă, Iavorschi i s-a furișat pe la spate și l-a asfixiat. Ucigașul, în vârstă de 25 de ani, a folosit apoi trupul băiatului, pentru a-și hrăni din el mama și fratele mai mic. Restul cărnii, rămasă după prima gustare, a fost ascunsă în hornul casei, unde au și găsit-o milițienii.

Cazul incredibil, despre care vom relata, a avut loc în s. Pitușca, r-nul Călărași. În acest sat au locuit întotdeauna oameni harnici și gospodari. Rareori pe aici au fost dezmățuri sau încălcări grosolane de lege, sătenii urmând tradiții seculare de bună conviețuire. Dar viața cea bună s-a terminat odată cu venirea „eliberatorilor”. În anul 1947, autoritățile RSSM au confiscat și rezervele pitușcănenilor, iar ajutoarele pentru cei rămași fără nimic veneau puține și doar sub formă de împrumut. Două kilograme de pâine pe lună pentru fiecare suflet – doar atât primeau sătenii. Dar nici de această rație nu se bucurau toţi, mulţi bătrâni şi copii rămânând singuri în fața morţii…

Însă ele reflectă drama incomensurabilă a Basarabiei pe timpul foametei organizate din anii 1946-1947 şi lumea trebuie să afle adevărul. Și anume că „viața de rai”, trâmbițată de sovietici, zeci de ani la rând, a fost produsul unei propagande criminale. Din acest motiv, documentele respective au fost ascunse sub zeci de lacăte. Prezentăm mai jos doar câteva dintre zecile sau sutele de cazuri de acest fel, despre care s-au păstrat informații în arhivele pecetluite ale „țării truditorilor”.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

