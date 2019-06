Băsescu sare în ajutorul PSD. Scenariu-bombă! Cine poate să îl înfrângă pe Iohannis

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a interzis vineri companiilor aeriene ruse să opereze zboruri către Georgia, la o zi după ce vizita unui parlamentar rus la Tbilisi a dus la proteste masive în faţa Parlamentului georgian, potrivit The Guardian.

Mogulul telecomunicaţiilor din Franţa, Patrick Drahi, devine proprietarul casei de licitaţii britanică Sotheby's pentru 3,7 miliarde de dolari, potrivit unui anunţ dat publicităţii luni, arată Financial Times.

Se ştie, fiecare bunică are propria reţetă de chifteluţe… Unele înmoaie pâinea în lapte, altele folosesc un amestec de ierburi aromatice numai de ele ştiut, altele, ceva mai îndrăzneţe, combină diverse tipuri de carne pentru a căpăta o textură perfectă....

● „mi-ar place” Am auzit la televizor: Ce ţi-ar place să prezinţi? De ce nu e corect?

Judecătorii și procurorii din Republica Moldova urmează să treacă printr-o procedură de evaluare a extraordinară a integrității și profesionalismului, inclusiv sub aspectul emiterii actelor ilegale. De asemenea, vor fi verificate averilor acestora în raport cu veniturile oficiale....

„Eu cred că trebuie să caute în afara partidului și repet ce-am spus. Unii o iau în glumă, eu vorbesc foarte serios. Trebuie să caute o femeie, care nu-i străină de partid, dar nu neapărat un lider arhicunoscut. Trebuie să fie o femeie în jur de 45 de ani, care a reușit în viață, care nu are nevoie să trăiască din salariul de politician. Printre ei s-o găsească, pe lângă ei. Dacă se poate să fie și blonduță, atrăgătoare.

