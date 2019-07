Băsescu spune că Iohannis i-a păcălit pe români, „cu sau fără voia sa”

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Poliamoria este practica, starea sau capacitatea de a avea, în același timp, mai multe relații de iubire sexuale în care toți partenerii sunt în cunoștință de cauză și își exprimă acceptul. Iar fiica de 18 ani a actorilor Will Smith și Jada Pinket-Smith nu este...

Ati uitat cum l-ati ridicat in slavi pe Voronin, de ne apuca greata, si va inchinati lui ca la sfintele moaste, in timp ce noi luptam cu el si cu regimul lui?

Întrebat, de asemenea, dacă Ioahnnis a fost păcălit de aparatul de specialitate, Băsescu a declarat: "Eu ştiu aparatul tehnic, pentru că nu l-a schimbat domnul preşedinte Iohannis. Aparatul tehnic nu putea să-i livreze asemenea gogoşi. Aparatul tehnic al Preşedinţiei nu putea să-i livreze asemenea gogoşi preşedintelui. E acelaşi aparat cu care am lucrat şi eu, doar vârful a fost schimbat, dar oamenii din departamentul constituţional sunt aceiaşi".

"Eu în timpul dezbaterilor am atenţionat că ambele întrebări au elemente de neconstituţionalitate. (...) nu poţi să introduci pentru categorie interdicţie de graţiere şi amnistie, deci pentru cei condamnaţi pentru corupţie, iar pentru violatori, pentru pedofili să spui ei pot fi graţiaţi, că ăsta-i rezultatul. Deci cred că Curtea Constituţională a luat o decizie care nu putea fi alta. Sunt alte mijloace de luptă împotriva corupţiei, nu încălcarea Constituţiei. Nu poţi să faci combaterea fărădelegii cu încălcarea legii", a declarat Traian Băsescu joi seară, la B1 Tv.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)