Bătaie de gangsteri între două servicii ale forțelor de ordine din capitala Kalmîkiei

Ministerul Afacerilor Interne și Comitetul de Investigații al Rusiei (SKR) au inițiat anchete în urma informațiilor aparute in presa locala si federala despre o bataie în masa care a avut loc între doua servicii ale forțelor de ordine din capitala Kalmîkiei, Elista, și la care ar fi luat parte și ”autorități interlope” locale.



Conflictul a început în seara zilei de 23 martie în centrul de divertisment „Uralan” din Elista. La bataie au participat șeful Departamentului de Investigare Penală din Elista, adjunctul său, doi ofițeri din subordine, pe de o parte, și trei angajați ai Departamentului de Investigații al SKR din Republica Kalmîkia, pe de altă parte.

Potrivit presei locale, politistii ar fi chemat in ajutor pe cunoscutul interlop local zis Tiulea. El a încercat să-i liniștească pe ofițeri și le-a sugerat să se intalneasca in zori, sub podul de la intrarea în oraș, pentru a-și rezolva conflictul.

În dimineața următoare, la locul cu pricina a avut loc un adevărat masacru, la care au participat aproximativ 40 de persoane. În bataia care a avut loc au fost folosite arme cu aer comprimat și obiecte metalice.

Potrivit „MK-Kalmikia”, polițiștii au împușcat un angajat al SKR, iar un membru al forțelor speciale a fost ranit cu o bata metalica.

Incidentul a atras imediat atentia presei locale și a mass-mediei federale, iar Departamentul de anchete interne al MAI, precum și Departamentul de Investigații al SKR au declansat anchete in acest caz.

„Reprezentantul MAI a fost trimis în Kalmîkia pentru verificarea informațiilor cu privire la implicarea angajaților agențiilor MAI din regiune în incidentul petrecut în unul dintre localurile din Elista în noaptea de 23-24 martie”, reda TASS declaratia reprezentantului oficial al Ministerului Interne al Rusiei, asistentul ministrului afacerilor interne, colonelul Irina Volk.

Publicatia Radio Liberty comenteaza ironic ca politistii locali s-au bucurat atat de mult cu un luptator de kickbox a fost numit guvernator al regiunii, incat au organizat cu aceasta ocazie o bataie in masa. ”Și chiar au atras si interlopi locali, pentru ca toata lumea sa fie martora respectului pe care politistii il au fata de noul guvernator”.