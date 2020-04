BĂTAIE DE JOC / Măștile pentru personalul medical sunt cusute din BUMBAC pentru LENJERIE (DOC)

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Din cauza coronavirusului, în acest an Paștele Blajinilor a fost amânat pentru luna iunie. Decizia a fost luată, la ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezidată de Mitropolit Vladimir, la care a participat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Igor...

Este posibil ca mult mai multe persoane să fi fost deja infectate cu COVID-19, dobândind astfel imunitate la noul virus, potrivit unui studiat inovator din Germania. Acest lucru înseamnă că restricțiile pot fi ridicate curând, scriu jurnaliștii de la publicația The Telegraph.

Spitalul Clinic Republican (SCR) unde sunt internați pacienții cu Covid-19 în stare extrem de gravă se confruntă cu deficitul de medicamente eficiente în tratarea coronavirusului. Afirmațiile vin din partea unui medic de la SCR care a acceptat să facă declatații sub protecția...

Întreprinderea „Moldovagaz” are un nou Consiliu de Administrație, ales pe 10 aprilie. Secretarul Consiliului economic de pe lângă președintele Republicii Moldova, Vitalie Țurcanu, a fost ales în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Administrație SA...

În poză (prima poză) este masca pe care a primit-o ieri personalul la multe stații de AMU. Din acel bumbac de lenjerie. Li s-a spus să poarte două. Una peste alta . Mai jos aveți certificatele. Cele care nu au nicio treabă cu medicina. Doar cu lenjeria. Mai direct spus - cu chiloții. Dacă as fi bărbat, ia-ș spune celui care a scris comunicatul și ne-a prezentat aceste certificate drept argumente, ce să facă cu ele.

Concluzia - țesătura e bună pentru lenjerie (să zicem pentru chiloți) Iată cum din țesătura destinată strict lenjeriei au ajuns să fie cusute măști pentru personalul medical din prima linie COVID și cine a certificat aceste măști ca echipament de protecție cu grad înalt, rămâne o enigmă. CNAMUP o face pe deșteptul că “maștile procurate de CNAMUP prin licitație sunt autorizate și conforme regulamentelor impuse de ANSP”, mai bagă aici și OMS (cu OMS în Moldova în aceste două luni numai vrăbiile n-au împușcat, în rest toate prostiile le-au pus pe spatele OMS), vre-o doua fraze tot deștepte despre echipamente de protecție pentru Infecții extrem de periculoase, fără ca să prezinte vreun certificat de la ANSP, decât acestea pentru lenjerie despre care am pomenit mai sus. În comunicat s-a mai strecurat nevinovat că maștile s-au procurat de CNAMUP în licitație și aici ar trebui să intervină organele de control, să ne explice cum au fost procurate aceste măști, care sunt documentele de conformitate pentru echipamente, nu lenjerie, și prețul lor (!).

Certificat de conformitate pentru țesătură eliberează SRL Societatea Comercială Inspecția-Certificare-Calitate (la 5.02.2020). În baza unui alt certificat. Care a fost eliberat tot de un SRL - Centrul de Analiză și Încercări “Pielart-Airin” după ce țesătura a fost supusă pe 04.02.2020 la încercări - măsurată, trasă, ruptă, cântărită, etc.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)