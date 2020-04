MEDICII SUNT REVOLTAȚI / „Pentru 1500 de lei am riscat cu VIAȚA in timpul gărzilor, despre care dorință de a lucra mai poate fi vorba”

„Poftim şi acel adaos care ne-a fost promis,acel adaos despre care se vorbea din tot colțul,pentru 1500 de lei am riscat cu viața in timpul gărzilor,despre care dorință de a lucra mai poate fi vorba,despre care încurajare din partea statului mai putem vorbi...?

Sincer nu mai am cuvinte...„

Eugeniu Cebotari / Facebook.com

Loading...

A FOST AMENINȚAT! „Mama a fost telefonată să mă convingă să șterg video-ul, altfel risc DOSAR PENAL”