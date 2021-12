BĂTAIE DE JOC / Rusia cere Republicii Moldova să discute cu Tiraspolul și se oferă să ajute în calitate de mediator

Ministerul rus de Externe cere conducerii Republicii Moldova să adopte o „abordare constructivă” și să răspundă „pozitiv” unei inițiative a Tiraspolului, care a propus de curând reluarea negocierilor în format „5 plus 2” pentru rezolvarea unor probleme care s-au acumulat în relația dintre Chișinău și teritoriul separatist transnistrean.

„Federația Rusă, în calitate de mediator și garant în procesul de reglementare transnistreană, este pregătită să acorde asistență în acest sens”, a declarat într-un briefing de presă purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, scrie digi24.ro.

Transnistria, teritoriu al Republicii Moldova, este controlat de facto de Rusia, care are staționați soldați în acest teritoriu.

Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski i-a transmis la 24 decembrie o scrisoare preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în care îi propune să discute cât mai curând posibil despre „întreaga gamă de probleme acumulate” între Chișinău și Tiraspol. În luna decembrie, în Transnistria au avut loc așa-numite alegeri prezidențiale, nerecunoscute de Chișinău și de comunitatea internațională.

Ce înseamnă negocierile în format „5 plus 2”

Negocierile în format „5 plus 2” pentru o reglementare în conflictul pe care Chișinăul îl are de zeci de ani cu Transnistria sunt întrerupte de o perioadă bună de timp. Formatul „5 plus 2” înseamnă că în afara reprezentanților Chișinăului și Tiraspolului, la discuții participă în calitate de mediatori Federația Rusă, Ucraina și OSCE, iar Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au calitate de observatori.

La negocierile în formatul „5 plus 2” desfăşurate la Berlin în 2016 şi la Viena în 2017, părţile au convenit asupra mai multor probleme disputate. Totuşi, în ultimii ani, procesul s-a blocat pe fondul alegerilor din Republica Moldova din 2019, iar părţile nu au reuşit să organizeze nicio rundă de discuții în 2020 din cauza pandemiei COVID-19, numeroase acorduri rămânând în suspensie.