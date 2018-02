BĂTAIE PE BANII RUȘILOR: Separatiștii de la Tiraspol îi sapă groapa lui Dodon

Deranjat că ar putea pierde sprijinul Moscovei, președintele R. Moldova îi acuză nu doar pe unioniști, dar și pe transnistrenii susținuți de ruși.

Săptămâna trecută, președintele prorus Igor Dodon, care, la început de mandat, își cerea scuze de la agresorii poporului său și se lăuda că are susținerea acestora, s-a plâns în cadrul unui interviu, acordat unui post de televiziune transnistrean, că mass-media din regiune îl critică prea des, încât i se creează impresia că Tiraspolul și-ar dori să aibă un guvern proromân la Chișinău. Pornind de la aceste declarații, TIMPUL a încercat să afle de la mai mulți comentatori și oameni politici de la Chișinău de ce autoritățile neconstituționale de peste Nistru nu-l înghit pe „fanul lui Putin”, de ce acesta își spală păcatele politice pe seama unioniștilor și la ce bun îi servesc declarațiile de statalitate.

Anatol Țăranu, analist politic:

Mark Tkaciuk, fost deputat PCRM:

- Transnistrenii se consideră o entitate distinctă în raport cu R. Moldova, iar Dodon permanent articulează necesitatea reunirii Basarabiei și a Transnistriei, chiar dacă o face cu gândul de a federaliza R. Moldova. Din acest punct de vedere, șeful statului este un obiect de critică pentru ei. Nici Rusia nu are mare încredere că Dodon va reuși să-și realizeze planurile, de aceea preferă să aibă un as mai sigur în mânecă - Transnistria. Iar declarația precum că transnistrenilor le-ar conveni o posibilă reunire a R. Moldova cu România nu este decât o propagandă în stil dodonist. Șeful statului încearcă să treacă pe seama unioniștilor eșecul politicilor de reîntregire teritorială a R. Moldova. În acest mod, el vrea să pună un semn de egalitate între unioniști și separatiști, spunând că ei lucrează pentru o cauză comună. Este o minciună pe care Dodon o profilează pentru a-și promova interesele politice. În general, socialiștii se tem de creșterea aderenței la ideea unionistă în R. Moldova, de aceea și declarațiile de unire ale unor localități reprezintă pentru ei un pericol enorm. Pentru a stopa acest fenomen, Dodon și susținătorii săi încearcă să pornească un val antiunionist, îndemnând reprezentanții administrațiilor publice locale să semneze declarațiile de statalitate.- Dodon nu este președintele meu. De aceea refuz să comentez acțiunile sau declarațiile sale. Nu mă interesează.





Ion Tăbârță, expert IDIS „Viitorul”:

- Dosarul transnistrean trebuia să fie o carte de bătaie pentru Igor Dodon, însă acest fapt nu i-a reușit. Observăm că relația sa cu Krasnoselski scârție, chiar dacă șeful statului a recunoscut în repetate rânduri, că a încercat să se aproprie de liderul de la Tiraspol. Însă el, pur și simplu, nu a avut pârghii de a se impune în fața lui Krasnoselski și astfel nu a devenit credibil pentru populația din regiunea separatistă. Igor Dodon nu reușește să se impună nici la Chișinău, și Moscova începe să realizeze că el are putere limitată, că s-a transformat într-un fel de președinte-întrerupător, care, la nevoie pur și simplu, este deconectat, iar guvernarea ia decizii. Cu toate acestea, PSRM a intrat deja în campania electorală. Iar declarațiile lor de statalitate sunt o contrareacție la declarațiile de unire. Aici a apărut din nou veșnica dispută cu aspecte identitare și lingvistice, în care socialiștii se simt ca peștele în apă, căci ei n-au prea făcut nimic pe plan social și economic. Declarațiile de statalitate sunt doar un PR politic, ele nu aduc niciun beneficiu economic sau social localităților semnatare. Iar Igor Dodon promovează aceste acte, deoarece nu s-a delimitat niciodată de PSRM și s-a comportat mereu ca un șef de partid. Noi suntem o societate divizată și un șef al statului ar trebui să fie un combatant, care se bazează pe anumite aspecte comune ce ar putea consolida societatea, iar Dodon, dimpotrivă, pune accentul pe aspectele, care divizează electoratul. Dovadă sunt și mesajele sale, în calitate de președinte, care sunt destinate doar unui segment al electoratului. El nu a făcut nimic pentru a atrage electoratul unionist.



Viorel Cibotaru, lider PLDM:

Dionis Cenușă, comentator politic:

Oazu Nantoi, analist politic:

Anatol Șalaru, președinte PUN:

Adrian Lebedinschi, deputat PSRM:

- Dodon este criticat de separatiști, deoarece, în viziunea lor, el nu este promotorul ideii de independență a Transnistriei. Declarațiile sale, potrivit cărora transnistrenilor le-ar fi convenabilă Unirea R. Moldova cu România, sunt niște aiureli. În general, problematica Unirii are doar două aspecte: unul real-sentimental și altul speculativ. Dodon folosește în exclusivitate aspectele speculative, pentru a manipula electoratul, exact așa cum semnatarii Declarațiilor de Unire fac acest gest dintr-un sentiment de consolidare a înfrățirii acestor sate cu alte localități de peste Prut. Datorită acestor înfrățiri, mai multe comune din R. Moldova s-au dezvoltat considerabil în ultimii ani. Deci, există o logică și un aspect sentimental în aceste acțiuni. Pe când socialiștii, prin semnarea declarațiilor de statalitate, bat într-o ușă deschisă. Or, statalitatea R. Moldova nu poate fi consolidată prin dezbinarea pe motive etnice, istorice, geopolitice a populației. Prin urmare, Declarațiile sentimentale de Unire nu sunt îndreptate împotriva concetățenilor de altă etnie, pe când aceste pseudodeclarații de statalitate dezbină societatea și alimentează fobiile antiromânești și anti-R. Moldova.- Administrația de la Tiraspol are nevoie de atenția Rusiei și de aceea pentru ei este neplăcut când Dodon vorbește la Moscova în numele lor, încercând astfel să obțină beneficii pentru R. Moldova. Este o competiție clasică între forțele politice și grupurile de interese pentru beneficiile pe care le-ar putea obține din partea Rusiei. Este o luptă pentru renta pe care o oferă Federația Rusă și consider că acesta este principalul conflict existent între cei de la Tiraspol și Președinția de la Chișinău. Transnistrenii se consideră atât de autonomi față de R. Moldova, încât nu acceptă încercarea lui Dodon de a fi atotprezent în raportul lor cu Rusia. Cât despre declarațiile de statalitate, pe marginea acestui subiect se va pronunța și UTA Găgăuzia, și vor exista în continuare măsuri prin care prorușii vor încerca să demonstreze că pentru ei contează menținerea independenței, iar unionismul este distructiv pentru R. Moldova. Faptul că președintele Dodon promovează aceste declarații este încă o dovadă că el este locomotiva principală care urmează să conducă PSRM la alegerile din acest an.- Ce înseamnă transnistreni? Eu așa entitate nu cunosc. Este Victor Gușan. Este Vadim Krasnoselski, născut în Dauriya, Zabaykalsky Krai, soția căruia, Svetlana, este cetățeancă română. Transnistria este bordel politic moldovenesc, unde se fac bani pe contul prostiei moldovenești. Aceasta se referă, în primul rând, la Dodon. Ce, el este președinte? Dodon este businessman. Dacă ne uităm în Barometrul de Opinie Publică, 21% ar fi votat pentru Unire cu România, 33% ar fi votat pentru Unire cu Rusia și R. Moldova e pe locul 3 în lume după exodul cetățenilor. Dacă adunăm acești parametri, constatăm că cei care au picioare și minte fug din această țară și rămân cei care pretind că fac geopolitică și politică. În realitate, ei sunt businessmeni din contul prostiei majorității. Iar declarațiile de statalitate sunt, de fapt, campania electorală a lui Dodon. Tot așa cum, la 27 martie 2016 , a fost convocat Sfatul Țării II și a fost dat start campaniei candidatului Igor Dodon, exact așa se întâmplă și acum. Aceeași greblă, aceiași berbeci, care sunt mânați la vot, fiind speriați de pericolul imaginar al Unirii. Și Traian Băsescu este complice la realizarea acestui scenariu.- Transnistrenii îl critică pe Dodon, pentru că nu-l iau în serios. El este un președinte contrafăcut, adus prin contrabandă de Rusia și nu poate decide nimic. El le-a promis marea și sarea, dar nu s-a ținut de cuvânt. Dimpotrivă, el îi roagă pe transnistreni să-l ajute la Moscova să-și rezolve problemele. Astfel, aceștia au înțeles că Dodon este un clovn care, din când în când, face câte o declarație deocheată, ca să fie în centrul atenției, dar în realitate nu poate influența nici deciziile Guvernului, nici ale Parlamentului. În general, Dodon aleargă din urma trenului. Imediat cum a văzut că unii primari au decis să semneze Declarația simbolică de Unire, a vrut să demonstreze că nu e chiar așa și a inventat declarația de statalitate. A intrat într-o competiție din care nu va ieși învingător, pentru că numărul semnatarilor pentru Unire crește pe zi ce trece.- De ce credeți că eu știu cine și pe cine critică acolo? Întrebați-l pe dl Dodon. Eu nu am auzit nici poziția transnistrenilor, nici cea a dlui Dodon. Dacă e să vorbim despre declarațiile de statalitate, ele reprezintă poziția civică a cetățenilor, că R. Moldova are viitor. Și PSRM susține această poziție civică, chiar dacă majoritatea parlamentară refuză să semneze astfel de declarații.