Bătălia diplomatică pentru Basarabia. Negocieri sovieto-române necunoscute

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Eupsihie s-a nascut intr-o familie de nobili crestini fiind crescut de mic in dragostea de Dumnezeu si de semeni. In timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe cand intaistatator al Bisericii...

Urzicile mai sunt denumite si plantele minune pentru numeroasele lor intrebuintari curative. Nu este nicio noutate ca au un efect astringent, expectorant, tonic, antiinflamator, dar si proprietati diuretice, fiind o sursa importanta de vitamina A, C, E, fier, calciu, fosfati si minerale.

La 18 februarie 1920 V. Lenin declara ziarului american „New York Evening Journal”, că Rusia Sovietică are cele mai pacifiste intenţii faţă de România şi Polonia şi nu are de gând să le atace. În acelaşi context, Gh. Cicerin trimitea, la 24 februarie 1920, Guvernului României o notă cu propunerea formală de a începe tratativele de pace. Nota arăta că guvernul sovietic credea posibilă aplanarea tuturor problemelor litigioase între cele două ţări, inclusiv şi a problemelor teritoriale. În acest sens se cerea părţii române să stabilească timpul şi locul pentru întâlnirea reprezentanţilor celor două state. Astfel, Gh. Cicerin confirma şi întărea, în mod indirect, declaraţiile cu privire la Basarabia făcute de M. Litvinov lui D.N. Ciotori la Copenhaga. Era evident că partea sovietică nu ar fi recunoscut direct, în oferta sa de pace, reunirea Basarabiei cu România. Guvernul român ceruse această declaraţie din motive tactice, deşi conştientiza faptul că un guvern, a cărui autoritate internă era în creştere, nu putea renunţa, în preajma tratativelor, la un teritoriu care i-a aparţinut. În acelaşi timp, recunoaşterea expresă a acestei realipiri ar fi făcut inutilă necesitatea tratativelor. Fidelă politicii de la Brest-Litovsk de a ceda orice teritoriu, dacă prin aceasta se asigura supravieţuirea regimului sovietic, Moscova a decis acceptarea pierderilor teritoriale, pe care oricum le găsea provizorii.

La începutul anului 1920 situaţia militară se ameliorase evident pentru statul sovietic. Dar ofensiva lui Wranghel, susţinut de Franţa şi pericolul unui război cu Polonia, punea noi probleme în faţa guvernului de la Moscova, epuizat după şase ani de război, revoluţie şi război civil. În asemenea condiţii, deosebit de importantă pentru Rusia Sovietică era poziţia, pe care urma s-o adopte România în perspectiva viitorului conflict sovieto-polonez. Tratativele de la Copenhaga au arătat că Sovietele aveau temeri de eventualitatea unei coaliţii antibolşevice la care s-ar fi alăturat şi România. Istoriografia sovietică a recunoscut, iar documentele Ministerului sovietic de Externe au confirmat faptul că, în condiţiile pericolului polonez şi intervenţiilor aliate în vederea angrenării României în războiul antisovietic, Rusia Sovietică s-a străduit să paralizeze aceste tentative pe calea normalizării, cât mai rapide, a relaţiilor sovieto-române.

Pretextul, sub paravanul căruia urmau să se facă primele tatonări, se ivi când un numar mare de prizonieri români aşteptau să fie întorşi din Rusia, iar trimisul englez la Copenhaga, O'Grady, ducea tratative pe această temă cu reprezentantul Sovietelor, adjunctul Comisarului pentru afacerile externe ale Rusiei Sovietice, M. Litvinov. Acesta era cadrul oficial al misiunii, pe care urma s-o îndeplinească trimisul român D.N. Ciotori la tratativele cu M. Litvinov. Însă ele au avut drept scop să arate intenţiile Rusiei Sovietice şi concesiile pe care Sovietele ar fi fost gata să le facă. Delegatul român avea instrucţiuni să provoace nu numai discuţii, dar chiar şi declaraţii din partea Rusiei Sovietice referitoare la Basarabia şi la tezaurul român depozitat la Moscova.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

