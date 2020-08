Bătălia pentru Belarus. De ce le cere opozanta Tihanovskaia susținătorilor ei să poarte la vot brățări albe

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 5 August 2020, ora: 07:30

Dupa ce a ratacit doua luni in emotionalul Rac, Mercur intra in grandiosul Leu, pentru a ne aduce o gura de aer proaspat. Totul are acum o nota “glamour”, dramatica si romantica.