BĂTĂLIA PENTRU CAPITALA ROMÂNIEI /// Nicușor Dan a prezentat un sondaj care arată că e mult mai bine plasat decât Vlad Voiculescu în preferințele bucureștenilor. Care sunt cifrele

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Saturn cel batran si serios, aflat in Capricorn, lordul karmei, planeta responsabilitatii, muncii, a faptelor dupa rasplata, a scurgerii timpului si a ciclurilor finite pe acest pamant, si Pluto, planeta transformarii si renasterii s-au apropiat tot anul 2019 unul de celalalt iar momentul la care...

Mii de protestatari au luat cu asalt străzile din capitala Liberiei, Monrovia, iar cel vizat este chiar președintele țării, George Weah (53 de ani). Fostul jucător legendar de la AC Milan și fost câștigător al Balonului de Aur (în 1995) are de rezolvat o situație explozivă în țara...

Fiecare a treia companie de stat din Republica Moldova înregistrează pierderi, iar situația se înrăutățește de la un an la altul. În anul 2018, ponderea întreprinderilor de stat care au fost pe profit s-a redus la 60% de la 62,6%, cifră înregistrată...

Potrivit acestuia, cercetarea sociologică comandată de PLUS relevă că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Bucureștiului, 35% dintre respondenți au arătat că ar vota cu candidatului Alianței USR PLUS în persoana lui Vlad Voiculescu, în timp ce 28% ar vota cu Gabriela Firea, iar 23% cu candidatul PNL, Rareș Bogdan. 8% dintre respondenți au răspuns că nu s-au decis sau nu sunt siguri cu cine să voteze, în timp ce 6% au arătat că nu ar merge la vot.

Vlad Voiculescu, susținut de PLUS pentru a candida la Primăria Capitalei, a prezentat, marți, un sondaj de opinie din care reiese că este la egalitate cu Nicușor Dan, care are susținerea USR București pentru calitatea de candidat comun al Alianței USR-PLUS.

„În aceste condiții, Gabriela Firea se menține la un scor extrem de mare pentru performanța ei administrativă, 35%, dar candidatul Opoziției are șanse mari să o învingă. La întrebarea cine să fie acest candidat al Opoziției acesta e răspunsul. După cum vedeți, bucureștenii care votează partide de Opoziție, mă plasează în mod categoric ca cel mai bine plasat. E de remarcat pe acest slide, este o analiză în spate, că sunt candidatul Opoziției care este votat de procente consistente din votanții tuturor partidelor de Opoziție, spre deosebire de ceilalți care sunt fiecare votați de partidele din care provin. Faptul că sunt independent este o explicație a acestui fenomen. Dacă partidele de dreapta nu vor ajunge să aibă un candidat comun, Gabriela Firea se menține 33-35%, eu din partea Alianței USR-PLUS aș lua 32% și aș fi din nou cel mai bine plasat în această competiție”, a conchis Nicușor Dan.

„În ipoteza în care eu nu candidez din partea partidelor de Opoziție, Gabriela Firea câștigă cu 10% diferență. Vine întrebarea – dacă Alianța va candida separat, cine este cel mai potrivit candidat al Alianței? – răspunsul celor care votează partide de Opoziție este cel pe care îl vedeți, 52% - Nicușor Dan la 29% următorul candidat, Vlad Voiculescu. Vă prezint azi datele unui sondaj, realizat la comanda mea, la începutul lui ianuarie. Este un sondaj telefonic, cu 1.000 de persoane, marja de eroare 3,4%. Am spus încă de când m-am lansat în această competiție că șansa pentru ca Bucureștiul să scape de administrația Firea-PSD este ca Opoziția să aibă un candidat unic. Bucureștii confirmă ceea ce am spus. 61% dintre cei care votează partide non-PSD doresc ca Opoziția să aibă un candidat unic”, a declarat Nicușor Dan, duminică, într-o conferință de presă.

Astfel, conform cercetării sociologice realizate în luna ianuarie, Nicușor Dan are 52% în preferințele alegătorilor, în postura de candidat independent sprijinit de Alianța USR-PLUS, comparativ cu Vlad Voiculescu care este cotat la 29%.

Nicușor Dan a prezentat, duminică, un sondaj pe care l-a comandat și plătit el, care indică faptul că în opțiunea alegătorilor este mai sus ca procente, în postura de candidat independent susținut de Alianța USR-PLUS, comparativ cu Vlad Voiculescu, propus de PLUS, transmite Mediafax.

