Bătălia Rusiei pentru Marea Neagră / Mizele Moscovei și ce ar trebui să facă NATO pe termen lung

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

„Evenimentul numărul unu al zilei, al săptămînii, al deceniului, şi chiar ultimilor 30 de ani, îl reprezintă prăbuşirea în doar 10 zile, sub înaintarea Talibanilor înarmaţi cu puşcoace şi călătorind în camionete, a unui regim în...

Administrația Biden trebuie să decidă cum să răspundă la creșterea prezenței militare a Kremlinului în regiunea Mării Negre și la încercarea sa de a controla apele din jurul Crimeii. În plus, miza este mai mare decât Rusia și Marea Neagră. Soarta apelor teritoriale ale Crimeii ar putea avea o rezonanță profundă în Marea Chinei de Sud, unde Beijingul își revendică suveranitatea asupra majorității apelor teritoriale.

Acest nou canal nu ar intra sub condițiile Convenției de la Montreux, ceea ce înseamnă că navele de război ale NATO s-ar putea bucura teoretic de o trecere nerestricționată către Marea Neagră. În mod surprinzător, Putin a criticat acest proiect și l-a presat pe Erdoğan să mențină Convenția de la Montreux.

Ankara are un avantaj considerabil în fața Moscovei, deoarece poate acorda sau refuza accesul navelor NATO în Marea Neagră. În ultimii 85 de ani, Turcia a reglementat traficul maritim comercial și militar în interiorul și în afara mării, în conformitate cu Convenția de la Montreux, care asigură trecerea gratuită pentru transportul maritim prin strâmtorile turcești pe timp de pace și are un set de dispoziții pentru a reglementa trecerea navelor în caz de război — de exemplu, solicitând notificarea prealabilă a Turciei.

România, un aliat ferm al NATO, este, de asemenea, circumspectă cu privire la capacitățile militare ale Rusiei și suspicioasă cu privire la intențiile sale. Bulgaria, membră a NATO, are relații mai strânse și mai complicate cu Moscova, dar rămâne devotată integrării occidentale. Atât România, cât și Bulgaria sunt în favoarea unei prezențe sporite a SUA și a NATO în regiune.

Timp de secole, Rusia a privit Marea Neagră ca fiind esențială pentru securitatea sa. Ecaterina cea Mare a anexat Crimeea de la turcii otomani în 1783, iar consortul ei, prințul Grigori Potiomkin, a creat flota Mării Negre la Sevastopol, în același an.

Vorbind în fața unei statui a fondatorului flotei (țarul favorit al lui Putin), Petru cel Mare, el a declarat: „Astăzi, marina rusă are tot ce trebuie pentru a asigura apărarea patriei noastre și a intereselor noastre naționale. Suntem capabili să detectăm orice adversar, fie subacvatic, de suprafață sau aerian, și să îi aplicăm un atac inevitabil, dacă este necesar.”

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

