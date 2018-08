Un om valoros ajută prin cunoștințele sale să se dezvolte o lume, o societate, dar oricare ar fi cunoștințele, dacă sunt rupte de viață, te îndepărtează de acea lume, de acea societate.

De mai mult timp, se vehiculează ideea cam absurdă că noi, cei din R. Moldova (adică moldovenii lui Dodon), suntem pașnici și armonioși, harnici și ospitalieri. Poate o fi adevărat, dacă ne referim la strămoșii noștri. Dar după 2009, când printr-o așa-zisă „revoluție”, organizată de nu se știe cine, ceva parcă s-a schimbat în R. Moldova. La putere au venit democrații și liberalii și lucrurile mergeau ca într-un stat nou-născut. Am ajuns totuși la ce am ajuns, pentru că orice popor își are bătăușii săi.

Se bat la nivel de mahala și la nivel de sat, se bat peste tot. Întotdeuna a fost așa, dar în ultima vreme, de când pe arena noastră politică au apărut niște partiduțe, numite DA și PAS, bușelile sunt la ordinea zilei. Cred că cel mai mare specialist în scandaluri, de orice fel, este primarul ales A. Năstase. Unde apare el cu ortacii săi, te poți aștepta la încăierări, țipete necenzurate și violente. N-a trecut încă în istorie cazul cu fostul cinematograf „Gaudeamus”, când Andrei N. se împingea cu umărul în gard și strigă că acea clădire e mai bună părăsită și plină de bălării, decât demolată. Și totul era regizat, sub ochiul de veghe al postului de televiziune, care-l promovează 24 de ore.





A trecut ceva timp de atunci, dar el a uitat de acea ruină. De ce? Nu-i mai pasă dacă va fi distrusă? Cum să înțelegem această schimbare bruscă a unui om? Simplu. Oricât de tare m-ar critica cineva, că spun ceea ce gândesc, sunt convinsă că Năstase A. nu-și mai poate face imagine cu ruina și de aceea a abandonat-o. Pentru el și aliați e mult mai convenabil să se mute și să se bată acum la ușa primăriei sau la parlament, sau la guvern, să-i râdă în nas lui Chirtoacă și să nu-i dea microfonul din motive, pur și simplu, jalnice și să-i batjocurească pe toți cei care îndrăznesc să-i facă chiar și o nevinovată replică.

Dar asta nu e totul, dacă vorbim despre bătăuși. De câteva zile, cu tot felul de placate, defilează prin oraș Partidul Șor. Vor și ei dreptate, am putea fi de acord, dar sunt exagerat de agresivi. Amenință urât de tot, chiar dacă nimeni nu-i atacă. Aleargă ba după PAS, ba după DA, chinuindu-se să-i intimideze și să pornească o bătălie verbală cu fel de fel injurii. De ce? Ce apără ei? Niște magazine sociale, nebulos organizate, din care n-a fost închis niciunul? Chiar și dacă Andrei N. cere ceva, pe el oricum nimeni nu-l ascultă. Șor știe despre aceasta, la ce bun atâta panică?

Cred că, de-ar fi măcar un pic de onestitate, cinste și transparență în ceea ce se întâmplă în orașul nostru, dar și în alte localități, oamenii nu s-ar bate și nici nu s-ar înjura, cum s-a întâmplat, de exemplu, zilele trecute la Nisporeni. E mare rușine, stimați oameni politici, să vă bateți între voi pentru putere, pe când poporul moare. Moare la propriu prin spitale acest popor, moare în accidente rutiere și de muncă. Se stinge de boli și suferințe în timp ce voi, bătăușilor, vă ghiontiți pentru scaunul moale al puterii, de unde să-i puteți manipula cu mai multă ușurință pe acești muritori.

Am un apel pentru toți bătăușii, oricine ar fi ei. Mergeți, oameni buni, la muncă, căci paragina ne-a cuprins pământurile, iar mizeria și sărăcia a luat cu asalt orașele și satele noastre. Acolo luați-vă la bătaie pentru proiecte de viață, bunăstare și ordine. O atare bătaie ar fi bună pentru toți.