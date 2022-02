Batjocorirea limbii române

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Pe parcursul zilei de marți, 2 februarie, sub conducerea procurorului din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au avut loc opt percheziții în privința unei companii de turism din Chișinău, care a prejudiciat peste 40 de clienți,...

Căutat de autoritățile Republicii Moldova, fugarul, Gheorghe Cavcaliuc și-a închis afacerea de la Londra. O cerere în acest sens a fost depusă la autoritățile britanice la 2 luni și jumătate de când a înființat compania Success For You Limited.

Televiziunile, aproape fără excepții, au devenit spațiul public unde orice agramat are posibilitatea de a-și bate joc de limba română! În general, jurnalismul actual, cu mici excepții, nu mai este frontul unde se dă războiul pentru o limbă literară corectă; dacă în presa scrisă au mai rămas câțiva jurnaliști care scriu bine în limba română, în televiziuni a venit o generație de reporteri care nu mai fac deosebire între „accident” și „incident”, „prestație” și „prestanță” ș.a.

Ne amintim de limba română de câteva ori pe an, de...

