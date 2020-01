Batrîncea a depus o PLÂNGERE penală pentru a verifica DE CE AU a fost pornit un dosar penal împotriva PSRM pentru finanțare ilegală

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, spune că este sătul să primească lecții de la liderii europeni privind relațiile strânse pe care le are cu Rusia și China, insistând că Belgradul rămâne fidel dorinței de aderare la Uniunea Europeană, în ciuda...

Soțul său este regizorul Jon Peters, cel care a produs filmele ”Superman”, „Flashdance” şi „A Star Is Born”. Pamela Anderson, în vârstă de 52 de ani, și-a unit destinul cu Jon Peters, în vârstă de 74 de ani, în cadrul unei...

Reușiți să prindeți TICKET TO LOVE și să călătoriți cu locomotiva care vă duce spre dragoste! Pe data de 9 februarie, de pe peronul Gării Feroviare pornește locomotiva iubirii YARDSALE care ține drumul spre primăvară! În timp ce trenul așteaptă la peron, împreuna...

Victor Chironda are nevoie de angajati. Acesta anunta concursuri pentru suplinirea functiilor vacante la Directia Arhitectura, Urbanism, Relatii Funciare si Cadastru.

Pentru anul 2020, astrologii anunţă a fi un an prosper pentru cinci native din zodiac. Atât pe plan sentimental, cât şi pe plan social şi profesional. Însă, chinionul stă departe şi de alţi nativi din zodiac. Printre cele mai norocoase semne zodiacale, în anul...

În plus, pe final de ianuarie, procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. Amintim că, pe 10 decembrie, Viorel Morari vorbea într-un interviu pentru DW că ar fi fost suspendat din funcția sa de la Procuratura Anticorupție peste câteva zile după o solicitare la Fisc. Aceasta viza dosarul finanțării din exterior a Partidului Socialiștilor. Jurnaliștii de investigație au scris că, înainte de prezidențialele din 2016, socialiștii s-ar fi grupat în jurul unei afaceri secrete cu o companie off-shore conectată la Federația Rusă și creată în Bahamas. Astfel, în țara noastră ar fi ajuns 30 de milioane de lei, în baza unor contracte de împrumut. Ulterior, banii ar fi fost donați PSRM-ului. În urma apariției acestui material, socialiștii au negat toate acuzațiile.

„Fosta guvernare oligarhică a dat ordin Procuraturii Generale sa pornească un dosar împotriva PSRM, pe niște fapte inventate, ca mai apoi să fie folosit, acest dosar, împotriva președintelui Igor Dodon și a colegilor noștri din PSRM. De cîte ori lui Plahotniuc nu-i plăcea o acțiune a președintelui sau a fracțiunii PSRM, scotea aceste dosare abuzive din sertar. Președintele Igor Dodon și PSRM nu s-au temut nicio clipă de astfel de dosare. Dovada este și faptul că noi am fost cei care în cele din urmă am făcut pasul decisiv pentru înlăturarea regimului oligarhic, cel care a fabricat astfel de dosare ilegale împotriva noastră”, a spus Batrîncea.

PSRM va depune o plângere penală pentru a verifica modul în care a fos pornit dosarul cu privire la finanțarea partidului. Secretarul executiv al Partidului Socialiștilor, Vlad Batrîncea, a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că dosarul este unul comandat, iar formațiunea nu are de ce să se teamă.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)