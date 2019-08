Batrîncea „insistă” pe semnarea URGENTĂ a unui acord PSRM-ACUM și îi acuză pe deputații pro-europeni de „scindarea societății moldovenești”

Secretarul executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Vlad Batrîncea, șef al fracțiunii parlamentare, susține că în pofida acordurilor agreate între componentele coaliției de guvernământ, formată de către PSRM și blocul ACUM, și contrar caracterului cooperant al dialogului stabilit între Președintele țării, Președintele Parlamentului și Prim-ministru, în ultima perioadă atestă cu îngrijorare o intensificare a mesajelor cu caracter geopolitic, care continuă practica politică speculativă de scindare a societății moldovenești.



„În pofida acordurilor agreate între componentele coaliției de guvernămînt, formată de către PSRM și blocul ACUM, și contrar caracterului cooperant al dialogului stabilit între Președintele țării, Președintele Parlamentului și Prim-ministru, în ultima perioadă atestăm cu îngrijorare o intensificare a mesajelor cu caracter geopolitic, care continuă practica politică speculativă de scindare a societății moldovenești.

Ne expunem nedumerirea și regretul asupra faptului că unii deputați și miniștri exponenți ai blocului ACUM vin cu declarații și mesaje cu tentă geopolitică și ideologică care riscă să afecteze enorm eforturile noastre de consolidare a societății și de echilibrare a politicii externe promovate de statul nostru.

Atacurile verbale impardonabile în adresa unor parteneri strategici ai Republicii Moldova nu fac altceva decît să compromită eforturile noastre de scoatere a țării din ghearele oligarhiei, să afecteze susținerea de care actuala guvernare se bucură din partea partenerilor externi din Vest și din Est.

Mesajele nechibzuite cu tentă geopolitică sunt însoțite și de declarații denigratoare la adresa PSRM și instituției prezidențiale, fapt regretabil, care nici într-un mod nu contribuie la consolidarea coaliției de guvernămînt și doar dinamitează eforturile conducerii țării de a soluționa problemele critice, cu care se confruntă Republica Moldova.

PSRM nu poate tolera o astfel de abordare. Noi am creat această majoritate parlamentară cu scopul de a elibera țara din captivitate și de a elimina factorii care dezbină societatea noastră, or anume politicile destructive de scindare a societății, promovate cu atîta iscusință și cinism de unele forțe politice, au permis instaurarea regimului dictatorial oligarhic în Republica Moldova, și au ținut această țară în captivitatea sărăciei și fărădelegii.

Reamintim partenerilor de coaliție, că noi cei din Partidul proprezidențial al Socialiștilor am declarat de la bun început, că această majoritate parlamentară poate fi păstrată și consolidată doar în condițiile unui compromis și dialog politic reciproc avantajos al PSRM și blocului ACUM, în interesul cetățenilor Republicii Moldova.

Cetățenii noștri așteaptă de la noua guvernare, atît de la Parlament, cît și din partea Guvernului, să se axeze pe agenda dezvoltării țării, pe soluționarea problemelor sociale și economice, majorării salariilor și pensiilor, susținerii mediului de afaceri și creării locurilor de muncă, reformei veritabile în justiție și tragerea la răspunderea bine meritata a celor care au uzurpat puterea în stat și au comis fărădelegi pe parcursul ultimilor ani, dar și pe multe alte activități menite să îmbunătățească viața compatrioților noștri.

In același timp am dori sa înțelegem de cîți deputați dispune coaliția de guvernare. Fracțiunea PSRM, chiar dacă exista unele divergențe interne pe mai multe subiecte propuse de guvern și partenerii din blocul ACUM, rămîne consolidată și susține majoritatea parlamentara cu 35 de deputați. Ar fi bine și cei din blocul ACUM să vină cu o poziție consolidată, or asistăm deseori la sabotarea unor decizii importante acceptate prin consens de conducerea partidelor care și-au asumat actul guvernării.

In acest sens insistăm pe semnarea de urgență, săptămîna viitoare, a acordului politic între PSRM și blocul ACUM, unde vor fi trasate cu maximă claritate obiectivele politicii interne și externe ale țării, pentru a exclude astfel de situații, care expun unor riscuri majore întregul proces de guvernare.„

