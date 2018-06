Băuturile alcoolice îngrașă? Ce efecte are vinul asupra organismului

Poţi să bei din când în când un pahar de vin, fără să-ţi fie teamă că îţi va afecta silueta. Aportul caloric depinde însă şi de tipul de vin pe care-l savurezi, factorul cheie fiind conţinutul de alcool al băuturii.





Alcool mare, aport energetic mare

Lichidul rezultat din fermentația strugurilor nu este lipsit de calorii. Cu cât procentul de alcool din vin este mai mare – acesta fiind marcat obligatoriu pe etichetă – , cu atât crește valoarea energetică a lichidului. Paradoxal, există cazuri când un vin demi-dulce dar cu conținut mai mic de alcool are mai puține calorii ca un vin sec dar cu procent mare alcoolic.

Vinul roșu crește apetitul

Majoritatea vinurilor roșii nu au multe calorii. Însă trebuie să ții cont și de faptul că vinul, chiar și în cantitate mică, îți provoacă foame. Și nu poftești la o salată, ci la produse grase și sărate. O dovedește o cercetare americană, care a monitorizat preparatele preferate ale băutorilor de vin.





Cantitatea contează

Dacă vrei să-ți menții silueta, oprește-te după un pahar cu vin (150 ml). Asigură-te că, înainte de a bea ai servit o masă pe bază de proteine animale – de preferință, un preparat cu pește gras sau cu carne roșie, slabă.

Valoare energetică, în funcție de tipul vinului

Trebuie să știi că un pahar de 150 ml de vin alb dulce, cu 6-9 % alcool, oferă aproape 150 de calorii. Dacă tăria alcoolică a produsului crește, valoarea energetică urcă și ea la 200 de calorii/pahar. În comparație, un vin alb sec de tărie alcoolică normală are până-n 150 de calorii. Vinul roșu sec are valoare energetică mai mare: 135-160 calorii pentru un vin cu tărie alcoolică până-n 13 %, și peste 165 de calorii pentru un vin cu conținut mai mare de alcool. Un pahar de vin spumant are în jur de 158 de calorii.