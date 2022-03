Baza educației în cei 7 ani de acasă

Vremea nu va prezenta modificări majore. Noaptea izolat vor continua să cadă precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță. Din acest motiv pe drumuri se va forma ghețuș....

Președintele Rusiei a înnebunit literalmente când a aflat că rachetele „Kalibr” au fost lansate în aeroport. Rusie nu are mai mult de o mie de piese de astfel...

Cercetătorul Stephen Kotkin, al cărui principal interes academic este stalinismul, într-un interviu pentru The New Yorker, a vorbit despre cum arată războiul din Ucraina în...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Occidentul s-a ferit, după 1990, să condamne comunismul așa cum condamnase nazismul. Dacă ar fi făcut-o, n-ar fi acceptat să joace leapșa de-a democrația cu un locotenent-colonel KGB ajuns președinte al Rusiei și nu am fi ajuns unde suntem astăzi, spune Gabriel Liiceanu.

Oficialii serviciilor secrete americane au descoperit că rachetele balistice lansate de Rusia în Ucraina conțin o surpriză: momeli care păcălesc radarele de apărare antiaeriană, scrie The New York Times cu referire la Jurnal.md.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

