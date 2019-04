Bazar politic! Discuțiile PSRM-ACUM au eșuat, după o ceartă ca la piața centrală

Viitorii eurodeputați vor putea să reia procedura de la zero sau să continue negocierile pe baza mandatului actual. Negocierile pentru șefia Parchetului European au fost anulate, iar decizia cu privire la persoana care va ocupa această funcție va fi lăsată, cel mai probabil, pe umerii...

Socialișii i-au întrebat pe reprezentanții binomului PAS cu DA dacă cel puțin Maia Sandu are un program de guvernare.

Mai mult, Slusari și Popșoi au spus deschis că sunt interesați de schimbarea legislației și declanșarea alegerilor anticipate. Slusari a replicat chiar că nu contează ce va spune Comisia de la Veneția, care este împotrivă ca orice modificare a legislației electorale să fie făcută mai devreme de un an până la următoarele alegeri. Faptul că sunt interesați doar de anticipate este confirmat și de lipsa unui program de guvernare, deși insistă ca Sandu să ajungă premier.

„N-aș spune că suntem foarte fericiți de ceea ce am vorbit, dar vom discuta cu colegii și vom lua o decizie”, a declarat secretarul PSRM pentru ideologie, Ion Ceban, după încheierea discuțiilor.

