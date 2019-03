Bazinul Dinamo este renovat capital după patru decenii de activitate, cu suportul PNUD (FOTO)

Paleontologii de la University of Alberta au relatat că au descoperit cel mai mare Tyrannosaurus rex şi cel mai mare schelet de dinozaur găsit vreodată în Canada. Specimenul lung de 13 metri, poreclit Scotty, a trăit acum 66 de milioane de ani.

Daimler va decide până la sfârșitul acestui an viitorul brandului Smart, care înregistrează pierderi de miliarde de euro de la lansarea din 1998. Una dintre opțiuni este renunțarea completă la acest brand.

Decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaşte suveranitatea israeliană asupra Înălţimilor Golan va avea cu siguranţă ‘consecinţe negative’ asupra regiunii Orientului Mijlociu, în particular asupra conflictului din Siria, a indicat marţi Kremlinul, citat de...

Pe 9 aprilie va avea loc, la Bruxelles, summitul UE – China, iar analiștii economici se așteaptă ca tonul Uniunii să fie mai categoric, după ce Italia și-a anunțat săptămâna trecută intrarea în megaproiectul Belt and Road Initiative (BRI, sau Drumul Mătăsii).

Renault îşi propune să reînceapă discuţiile cu Nissan în următoarele 12 luni, ca un prim-pas în crearea unui conglomerat auto major. Planul lor include şi o ofertă de achiziţie pentru Fiat Chrysler, potrivit unui raport Financial Times, citat de Bloomberg. crearea...

Ministerul Afacerilor Interne și Comitetul de Investigații al Rusiei (SKR) au inițiat anchete în urma informațiilor aparute in presa locala si federala despre o bataie în masa care a avut loc între doua servicii ale forțelor de ordine din capitala Kalmîkiei, Elista,...

Filiala rusă a Ford Motors Co, Ford Sollers, va închide două fabrici de asamblare şi o fabrică de motoare din Rusia, părăsind astfel piaţa autohtonă a autovehiculelor pentru pasageri, informează Reuters.

Modernizarea bazinului Dinamo are loc în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale subdiviziunilor subordonate pentru implementarea eficientă a reformelor sectoriale”. Acesta a demarat în ianuarie 2017, cu un buget cumulativ de 2.156.253 de dolari americani, din contribuția MAI și subdiviziunilor beneficiare, precum și co-finanțarea PNUD Moldova. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea cadrului operațional și funcțional al MAI pentru implementarea eficientă, transparentă și incluzivă a reformelor sectoriale în domeniul ordinii publice, protecției civile, securității hotarelor, migrației și azilului în conformitate cu prioritățile naționale și angajamentele internaționale.

După renovare, bazinul mare, care are lungimea de 25 de metri și lățimea de 14 metri, va dispune de șase piste pentru înotători. Lucrările se fac în conformitate cu rigorile și standardele Federației Internaționale pentru Natație, fapt care va permite organizarea pe viitor a unor competiții sportive naționale și regionale.

La proiectarea bazinului s-a ținut cont de opinia beneficiarilor, care au fost consultați printr-un experiment cunoscut sub numele de user safari, pentru ca viitoarea construcție să aibă un design universal și să fie accesibilă pentru toate persoanele, inclusiv cele cu diferite tipuri de dizabilități, dar și pentru persoanele în etate și copii. Un grup de ingineri, administrația și personalul bazinului Dinamo, părinți, reprezentanți ai Asociației „Motivație” și ai Grupului Tineretului pentru Solidaritate Interetnică au analizat aspectele tehnice, accesibilitatea fizică și informațională a bazinului, pentru a îmbunătăți proiectul de reconstrucție. Principiul de design universal a fost aplicat anterior la renovarea Oficiului Organizației Națiunilor Unite de la Chișinău, dar și a unor proiecte implementate de PNUD, inclusiv reparația sectorului de poliție nr. 1 din Sîngerei și a sectorului de poliție Buiucani din Capitală.

