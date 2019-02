Beția de la Mănăstirea Căpriana sau cine a fost Patriarhul Alexii I

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

România are 103,7 tone de aur în rezerve, o arată un raport întocmit de BNR. Această cantitate are o valore de 3,843 miliarde de euro, conform prețului aurului pe piața internațională. Circa 10% din rezerve sunt în aur.

P.S. În acest articol am redat cu maximă exactitate datele din Arhiva OSP a R. Moldova și din arhiva Serviciului de Securitate al Ucrainei, utilizând și alte surse.

Momentan, nu dispunem de materialele cu privire la activitatea nemijlocită a Securității RSSM pe marginea directivei NKGB, citată mai sus. Însă, din arhivele pe care am reușit să le cercetăm, cunoaștem o mulțime de cazuri de „amiciție” între slujitorii cultului și cei ai Securității de stat în RSSM. Astfel, putem declara cu certitudine că lecția lui Stalin a fost citită și clericilor din Basarabia sovietică, care s-au dezis de Dumnezeu.

„1. Se aplică planuri de selectare a candidaților din rândul preoțimii și mirenilor pentru alegeri în cadrul soborului. În acest sens, se pune accentul pe oameni cu autoritate în cercurile lor, verificați la capitolele patriotism și corectitudine de informator. Printre votanți, să prevaleze numărul agenților și informatorilor NKGB, care la sobor să promoveze linia trasată de noi. 2. Până la 1 decembrie, să prezentați informația cu privire la toți delegații propuşi, cu excepția episcopilor. Această informaţie trebuie să conțină următoarele date ale fiecărei persoane vizate: fişa biografică cu indicarea calităților personale și a devotamentului politic. Să se dea apreciere (în fişă) gradului de influență al persoanei în cercurile bisericești. De asemenea, după adunarea episcopilor din noiembrie, vă vom aduce la cunoştinţă modul de promovare a oamenilor aleși de voi. Până veţi primi următoarele dispoziții, să vă abțineți de la acțiuni cu agenții informatori, care ar viza soborul și candidaturile pentru acest for.

La 4 septembrie 1943, Iosif Stalin i-a primit la Kremlin pe mitropoliții Serghii, Alexii și Nicolai. Ca urmare a acestei întrevederi, dictatorul a permis reînființarea Patriarhiei Rusiei, desființată anterior de puterea sovietică. Totodată, el a fost de acord cu deschiderea unor noi parohii și a ordonat să nu mai fie distruse bisericile și clericii să nu mai fie prigoniți. La finele discuțiilor, Stalin s-a interesat: „Când veți alege patriarhul?”. Aflând că aceasta ar putea să aibă loc nu mai devreme decât peste vreo lună, „tătuca popoarelor” a mai pus o întrebare, zâmbind pe sub mustață: „Dar ați putea cumva să adoptați ritmuri bolșevice și să-l alegeți mai devreme?”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)