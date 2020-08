[SENSITIVE] This was that moment when the police van killed a protester in Minsk

ACTUALIZARE 10 AUGUST, ORA 3:00 Forţele de ordine anunță că deţin controlul asupra situaţiei în Belarus, potrivit agenţiei oficiale de ştiri Belta.

În capitală, poliţia a folosit grenade fumigene, grenade asurzitoare şi gloanţe de cauciuc împotriva câtorva mii de manifestanţi care protestau împotriva anunţării victoriei preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere în ultimii 26 de ani,.

Potrivit mai multor instituţii de presă, inclusiv Radio Europa Libera/Radio Libertatea, confruntările s-au soldat cu victime în rândul manifestanţilor.

Conform acestor surse, mitinguri ale susţinătorilor opoziţiei, marcate de intervenţii în forţă ale forţelor de ordine, au avut loc şi în alte oraşe din Belarus (Brest, Pinsk, Gomel şi Grodno).

ACTUALIZARE LUNI, 10 AUGUST 2020, ORA 1:00 Svetalana Tihanovskaia, contracandidata lui Lukașneko în scrutinul prezidențial, spune că i-au fost tăiate conexiunile la internet și că singura posibilitate de comunicare e prin SMS-uri.

Într-o declarație citită de reprezentanți ai staffului său de campanie la televiziunea online Current Times (ediție în limba rusă a Europei Libere), Tihanovkaia le-a cerut forțelor de ordine să nu folosească forța contra oamenilor. „Nu răspundeți cu violență la protestele pașnice, țineți minte că sunteți parte a poporului! Protestatarilor le cer să nu se dedea la provocări. Ofițerilor le cer să oprească violențele. Dimineață, țara se va trezi într-o realitate nouă!” - a transmis Svetlana Tihanovskaia.

Charter97, un site al opoziției din Belarus care transmite din Polonia, susține că rezultatul alegerilor a fost falsificat și că în realitate, Svetlana Tihanovskaia ar fi câștigat 72 la sută din voturi, iar Aleksandr Lukașenko doar 13 la sută. Site-ul publică o serie de poze și filmulețe cu protestatari și reprimarea brutală a demonstranților de către forțele de ordine.

ACTUALIZARE 23:30 Potrivit unor relatări de presă, un camion a intrat cu viteză în mulțime la Minsk, venind din spatele oamenilor care mergeau în marș spre centrul orașului. Atenție, imaginile vă pot afecta emoțional:

Forțele de ordine au intervenit în forță împotriva suporterilor opoziției adunați în centrul Minskului. Oameni însângerați stau întinși pe stradă, iar medicii încearcă să-i ajute.

Un fotoreporter al agenției Associated Press ar fi fost bătut și transportat la spital.

Agenţiile de ştiri ruse şi instituţiile media ostile preşedintelui Lukaşenko au informat că oamenii s-au strâns pe străzi în mai multe oraşe, nu numai în capitala Minsk, unde au avut loc ciocniri cu forţele de ordine şi arestări. Cel puţin 10 persoane au fost reţinute într-un singur loc la Minsk, a declarat un martor pentru Reuters.

Într-o înregistrare video postată de site-ul de ştiri independent Tut.by se pot vedea câţiva poliţişti bătând un grup mic de protestatari după care o mulţime de civili intervine şi începe să îi lovească pe poliţişti:

Numeroase forţe de ordine au fost dislocate în întreaga ţară, mai ales la Minsk, regimul avertizând în privința adunărilor publice. Iată cum îi intimidează scutierii pe protestatari:

Organizaţiile pentru protecţia drepturilor omului afirmă că peste 1.300 de persoane au fost reţinute în perioada premergătoare scrutinului, printre care observatori electorali independenţi şi membri ai echipei de campanie a candidatei opoziției, Svetlana Tihanovskaia.

Zgomotul unor grenade asurzitoare s-a făcut auzit duminică seara în capitala Belarusului.

Anterior acestor incidente, piețele și străzile din Minsk au fost blocate de poliție, pentru că Lukașenko a dat ordin ca situația să rămână sub control.

Cu toate acestea, au existat unele ciocniri între forțele de ordine și unii protestatari, ce-i drept, la început destul de puțini.

Oh my God! Minsk right now, things are getting real serious pic.twitter.com/jP7OQ1Saq1