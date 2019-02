Bellingcat: Al treilea otrăvitor din Salisbury a stat la un hotel unde își avea biroul victima din Bulgaria

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

Serghei Skripal și fiica sa Iulia au fost otrăviți la 4 martie 2018. Autoritățile britanice suspectează pe rușii Alexander Petrov și Ruslan Bosirov ca au organizat si executat acest atac. Potrivit The Insider și Bellingcat, numele lor reale sunt Alexander Mișkin și Anatoli Cepiga, ambii fiind ofiteri GRU.

În perioada 2012-2018, Sergheev a vizita Kievul, Dușanbe, Praga, Milano, Geneva, Paris, Belgrad, Burgas, Sofia, Istanbul, Barcelona și ​​Ereva. În plus, a vizitat Londra de patru ori. Ultima dată a zburat acolo a fost pe 2 martie 2018, cu câteva ore înainte de sosirea celorlalți doi suspecți de otravirea lui Skripal. Potrivit anchetatorilor, el urma să zboare spre Moscova din capitala Marii Britanii pe 4 martie, în ziua otrăvirii lui Skripal, dar s-a întors la Moscova cu un zbor de la Roma. Rămâne necunoscut cum a părăsit Londra și a ajuns la Roma.

La începutul lunii februarie, Bellingcat a scris că al treilea suspect în cazul Skripal, cunoscut sub numele de Serghei Fedotov, a fost implicat în tentativa de asasinare a antreprenorului bulgar Emelian Ghebreva în 2015. Bellingcat și The Insider au identificat numele real al Fedotov – Denis Sergheev, ofițer de rang înalt în cadrul GRU.

Omul de afaceri s-a simțit tot mai rău si in final a intrat în comă. Cu simptome de otrăvire severă au mai fost internati fiul lui Ghebrev și unul dintre managerii de top ai companiei sale. Ulterior, analiza specialistilor de la Universitatea din Helsinki a stabilit utilizarea unei substanțe din clasa „Noviciok”.

La 24 aprilie el a aterziat la Burgas și, după ce a petrecut câteva zile în Bulgaria, urma să se întoarcă în capitala rusă pe 30 aprilie. Cu toate acestea, el a plecat cu două zile mai devreme – 28 aprilie – via Istanbul. În acea zi, omul de afaceri bulgar Emelian Ghebrev a fost spitalizat după ce și-a pierdut cunoștința la o recepție din Sofia.

Din hotel, Sergheev ar fi studiat obiceiurile și rutina zilnică a lui Ghebrev. Anchetatorii au identificat șimașina pe care Sergheev a închiroat-o atunci când a ajuns pe teritoriul Bulgariei. În plus, ancheta a confirmat faptul că Ghebrev a fost otrăvit în mod deliberat și nu s-a „otrăvit cu salată”, după cum au scris unele mass-media.

