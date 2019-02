Bellingcat descoperă adevărata identitate a celui de-al treilea agent GRU implicat în otrăvirea lui Sergey Skripal / Agentul GRU ar putea fi implicat într-un alt caz de otrăvire în Bulgaria, în 2015

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Partidul Democrat din Moldova are cea mai intensă campanie electorală, iar dialogul constant cu oamenii va aduce victoria formațiunii la alegerle din 24 februarie. Declarația aparține șefului staff-ului electoral al PDM, Vladimir Cebotari, și a fost făcută ]n cadrul unui briefing de presă.

Partidul Democrat din Moldova are candidați competenți pentru fotoliile de deputați, iar aceștia știu exact ce să facă pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Declarația a fost făcută de căre liderul PDM, Vlad Plahotniuc, în cadrul unor întâlniri cu alegătorii...

Acesta ar făcut mai multe călătorii în Bulgaria în 2015, inclusiv cu câteva zile înainte ca Emilian Gebrev, omul care are o companie care produce și exportă arme, să intre în comă în aprilie 2015 alături de fiul său și unul dintre directorii companiei. Toți trei au supraviețuit, dar cazul nu a fost rezolvat niciodată.

”Ofițerul GRU, care a operat la nivel internațional sub acoperire, sub numele de Sergey Vyachaeslavovich Fedotov, este de fapt Denis Vyacheslavovich Sergeev, un ofițer de rang înalt și absolvent al Academiei Diplomatice Militare ”, scrie Bellingcat.

Site-ul de investigații Bellingcat dezvăluie adevărata identitate a celui de-al treilea agent rus bănuit că a fost implicat în otrăvirea spionului rus Sergei Skripal în Anglia, anul trecut. Astfel, potrivit site-ului, cel de-al treilea ofițer GRU, care opera la nivel internațional sub numele de Sergey Fedotov, este de fapt Denis Vyacheslavovich Sergeev.

