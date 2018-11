Bellingcat: FSB a încercat să pătrundă în sistemul informatic al centrului britanic de vize

Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare Citeşte întreaga ştire: Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare

În Spania, o femeie a primit un an şi trei luni de închisoare pentru că şi-a spionat soţul umblându-i în telefon. Fără ştirea lui, femeia a accesat conţinutul telefonului său mobil ca să-şi confirme bănuielile că are o amantă.

Submarinul San Juan, pe care Argentina l-a anunțat dispărut în urmă cu un an, a fost identificat pe fundul Oceanului Atlantic. În momentul dispariției, 44 de oameni erau la bordul său.

Inspectoratul Național de Patrulare informează că starea traficului rutier pe drumurile din țară poate fi îngreunată din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare în unele regiuni din țară. În momentul de față, circulația se desfășoară în regim normal,...

Teritoriul Republicii Moldova intră, săptămâna viitoare, sub influența unui ciclon de aer mediteranean, temperaturile crescând în medie cu 7 grade Celsius. Potrivit meteorologului Ala Bârsa, de marți, 20 noiembrie, temperaturile cresc atât noaptea,...

Aproape un an după ce Mitrofanov a fost recrutat de FSB, el a sosit în Statele Unite împreună cu familia sa și a solicitat azil politic. Motivul declarat în declarația adresată autorităților americane a fost că, fiind forțat să coopereze cu FSB, în cele din urmă și-a sabotat în mod conștient munca.

În plus, potrivit lui Mitrofanov, serviciile secrete ruse au încercat să infiltreze TLScontact cu propriul agent. El știe că a existat cel puțin o încercare care a fost nereușită.

La scurt timp după transferul informatiilor, a spus că a observat încercări de intruziune. Mai târziu, el a descoperit că FSB are deja acces la camerele CCTV instalate în centrul de solicitare a vizelor. El a presupus că accesul a fost obținut utilizând sistemul SORM-2, care pemrite FSB să monitorizeze practic tot traficul necriptat. Sistemul este obligatoriu pentru toți furnizorii de Internet din Rusia.

Mitrofanov a povestit ca FSB dorea să obțină informații despre regulamentele interne și structura organizatorică a TLSContact, despre rețelele IT și proiectele de infrastructură, precum și despre utilizarea sistemelor de detectare a intruziunilor. Potrivit lui Mitrofanov, el a furnizat date false cu momeli fixe pentru detectarea intruziunilor.

Mitrofanov a spus că, în 2016, era specialist tehnic șef la TLScontact, firma care oferă servicii exclusive de procesare a cererilor de vize la consulate, inclusiv consulatele britanice din Rusia. Potrivit lui Mitrofanov, el a fost recrutat – sub presiune – ca colaborator secret al FSB.

Ancheta se bazează pe documente și mărturii obținute de la fostul angajat al TLScontact, Vadim Mitrofanov (nume schimbat), și avea ca scop să afle, în special, modul în care au obtinut vize în Mare Britanie agentii GRU „Petrov“ și „Boșirov“, acuzati de otrăvirea lui Serghei Skripal și a fiicei sale in Salisbury.

Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a încercat să obțină acces la baza de date a centrului de vize TLScontact, care oferă servicii de procesare a aplicatiilor de vize pentru țările Schengen și Regatului Unit, se arată în ancheta grupului Bellingcat și publicatia The Insider.

