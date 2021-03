BEMOL nu și-a îndeplinit obligația de a construi în port rafinăria de petrol prevăzută de Acordul de Investiții

Declarația a fost făcută de către Directorul Danube Logistics Holding BV, Mathias von Tucher, în cadrul unui un interviu acordat Agenției „INFOTAG”, în care a vorbit despre atacul raider la care este supus Portul Internațional Giugiulești.

Potrivit lui Mathias von Tucher, potrivit Acordului de Investiții, societatea Bemol Refinery SRL care îi aparține afaceristului azer Rafig Aliyev, a avut obligația de a construi în port rafinăria de petrol de înaltă capacitate. Bemol nu și-s onorat aceasta obligație cu toate că o parte substanțială din suma totală a subvenției de la Guvern încasate de Bemol fusese alocată pentru acest proiect.

„După estimările noastre, Bemol a încasat circa 1 miliard de lei din suma totală a subvenției acordate de Guvern pentru susținerea investițiilor prevăzute în Acordul de Investiții cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești. În perioada anilor 2008-2011 Bemol a folosit 151 mln lei din subvenție pentru împrumuturi acordate societății Danube Logistics care să faciliteze executarea obligațiilor investiționale ale Danube Logistics în port. În 2011, Danube Logistics Holding BV a cumpărat acest împrumut, plus dobânda, în schimbul a 163 mln lei” – a declarant Mathias von Tucher.



Directorul Danube Logistics Holding BV, Mathias von Tucher



Danube Logistics a transformat Portul Internațional Liber Giurgiulești în unul din cele mai de succes porturi de pe râul Dunărea. În medie, portul facilitează anual comerțul internațional al companiilor moldovenești cu peste 50 de țări. Danube Logistics și-a îndeplinit obligațiile investiționale, nu a achitat niciodată dividende, în schimb continuă să facă investiții în port împreună cu numeroase ale societăți. Cu toate acestea, din cauza lipsei acestei rafinării de petrol, Danube Logistics suportă prejudicii financiare considerabile, deoarece terminalul de produse petroliere construit de Danube Logistics pentru acest proiect este folosit în prezent cu mult sub capacitatea sa.

Amintim că Rafig Aliyev, este fratele fostul ministru azer al dezvoltării economice Farhad Aliyev. În luna octombrie 2007, Rafig Aliyev a fost condamnat în Azerbaidjan la nouă ani de închisoare pentru evaziune fiscală, delapidare, contrabandă cu combustibil și alte fapte.



Rafig Aliyev - proprietarul Bemol Refinery SRL



În luna decembrie 2011, CEDO a constatat că in raport cu Alyev au fost încălcate doar procedurile controlului judiciar pe parcursul detenției sale în arest preventiv. Sentința de condamnare la nouă ani de închisoare pentru evaziune fiscală, delapidare, contrabandă a rămas in vigoare, Rafig Aliyev continuând să o execute până în anul 2013 când Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, l-a grațiat pentru restul de pedeapsa.



Actualmente Rafig Aliyev locuiește in Moldova si controlează una din cele mai mari rețele de benzinării din tara.

.