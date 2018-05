Beneficiile miraculoase ale cireșelor. Iată ce vitamine conțin

Ciresele au un efect de tonifiere si revitalizare a organismului, ajutand la curatarea organismului prin eliminarea toxinelor.







Micute, rosii, dragalase, dulci si extrem de apetisante, nu ai cum sa nu le sesizezi pe tarabele din piete sau pe rafturile din supermarketuri. Doar luna iunie, luna lui Ciresar, este luna lor, luna cireselor si delicioasele fructe se numara printre preferatele multora. O portie zdravana de cirese inseamna insa o portie zdravana de sanatate pe care o acordam organismului. Stim asta. Mai putin stim insa care sunt realmente beneficiile pe care ciresele, prin proprietatile si calitatile lor deosebite, le aduc organismului. Mai putin stim ca ciresele ajuta si la mentinerea aspectului proaspat si tanar al pielii, fiind extrem de eficiente in frumusete. Sunt asadar cateva motive serioase de a nu trece cu vederea existenta acestor fructe.

Daca am numi ciresele fructele tineretii, nu am gresi cu nimic. Au un continut ridicat de vitamina C si o cantitate semnificativa de bioflavonoizi, antioxidanti ce au rolul de a scadea colesterolul si de a de a imbunatati circulatia sanguina prin dilatarea arterelor mici. Asadar, ciresele reprezinta un adevarat aliment antioxidant. Consumandu-le, organismul nu are decat de castigat: sistemul imunitar este fortifiat, iar procesul de imbatranire intarziat. Ce contin insa ciresele? Contin apa, zaharuri, saruri minerale (fosfor, calciu, magneziu, fier), o cantitate suficienta de provitamina A (avand rol de intretinere a tesuturilor si de mentinere a acuitatii vizuale), vitaminele B1, B2, C, E, P, B6, acid pantotenic, vitamina PP si nici cea mai mica urma de sodiu.





Mai mult, oamenii de stiinta au inclus ciresele prin alimentele recomandate in cazul cancerului, acidul elagic pe care acestea il au in compozitie intarziind aparitia si dezvoltarea tumurilor maligne. Fibrele continute de cirese sunt eficiente mai ales in prevenirea aparitiei cancerului gastric sau al celui de colon. Cea mai mare cantitate de vitamine este continuta de ciresele coapte foarte bine, ajunse la maturitate. De asemenea, este bine de stiut ca 100 de grame de cirese au o valoare energetica de 48 kcal.

Ceaiul din codite de cirese este cunoscut si apreciat pentru efectul sau diuretic puternic si indeosebi pentru efectele pozitive inregistrate asupra afectiunilor la rinichi. In plus, un studiu recent ne arata ca posibilitatea de a face un atac de cord este redusa cu 30% daca se consuma in fiecare zi o cantitate mica de cirese, si anume aproximativ 100 g. Exista insa si anumite interdictii in ceea ce priveste consumul de cirese. Prin urmare, ciresele nu sunt recomandate persoanelor cu diaree si, din cauza continutului ridicat de glucide, nici diabeticilor. Nu intr-o cantitate prea mare!

Ciresele au un efect de tonifiere si revitalizare a organismului, ajutand la curatarea organismului prin eliminarea toxinelor. In acest sens, cura de detoxifiere pe baza de cirese este excelenta. Se consuma ½ kg de cirese o zi pe saptamana fara a le asocia cu alte alimente. Si sucul de cirese ajuta la eliminarea resturilor alimentare, curatand in acelasi timp intestinele si caile urinare. Mai mult, durerile musculare sunt atenuate consumand suc de cirese.

Ciresele au rolul de a regla tranzitul intestinal, stimuland in acelasi timp refacerea celulara. Printre substantele continute de cirese se numara si melatonina, hormon care induce somnul si-i imbunatateste calitatea. Ciresele reprezinta asadar si o solutie naturala pentru tratarea insomniilor si pentru asigurarea unui somn linistit. Ciresele mai contin si potasiu, ceea ce le recomanda sa fie consumate cu incredere mai ales de catre persoanele cardiace. Regleaza tensiunea si o aduc la valorile normale.