Beneficiile pătrunjelului asupra sănătății

Patrunjelul (petroselinum crispum) este unul din cele mai populare plante culinare din lume care face parte din familia Umbelliferae. Patrunjelul este unul dintre cele sapte condimente care lupta impotriva multor bolilor, alaturi de ghimbir, oregano, scortisoara, sofran, salvie si ardei rosu iute. Planta creste pe tot parcursul anului, in diferite climate, fiind bienala (produce seminte in al doilea an de cand a fost plantat).

Deseori, patrunjelul este subapreciat, desi are importante calitati nutritive si paleative. Majoritatea oamenilor nu cunosc beneficiile sale si il folosesc deseori pentru a decora diverse tipuri de mancaruri.

Patrunjelul provine din regiunea sud mediteraneana din sudul Europei si a fost cultivat pentru prima oara in urma cu 2000 de ani. Acesta a fost initial utilizat ca planta medicinala, inainte de a fi consumat ca aliment. Grecii antici considerau ca patrunjelul era sacru si il foloseau nu doar pentru impodobirea invingatorilor din concursurile sportive dar si pentru decorarea mormintelor. Desi este inca incert cand si unde a inceput sa fie consumat patrunjelul ca si condiment, istoricii presupun ca acest lucru s-ar fi intamplat in Evul mediu, in Europa.





Beneficii pentru sanatate



Patrunjelul are multiple calitati si contribuie la vindecarea a diverse boli:

- Anemie - previne anemia feripriva ca urmare a continutului bogat de fier, dar si a vitaminei C (care ajuta la absorbtia fierului);

- Antioxidant - creste capacitatea antioxidanta a sangelui;

- Antibacterian (distruge bacteriile);

- Amelioreaza respiratia urat mirositoare;

- Contribuie la tratarea alopeciei - cei care si-au frecat pielea capului cu patrunjel au constatat ca aceasta metoda functioneaza mult mai bine, comparativ cu alte tratamente;

- Purifica sangele;

- Intinereste vasele de sange - patrunjelul mentine elasticitatea vaselor de sange si ajuta la vindecarea vanatailor;

- Digestie - planta imbunatateste digestia proteinelor si a grasimilor si favorizeaza absorbtia intestinala, stimuland functia ficatului. Datorita continutului ridicat de enzime, patrunjelul faciliteaza eliminarea scaunului si optimizeaza activitatea digestiva;

- Antidiareic;

- Hipocolesterolemiant - scade nivelul colesterolului din sange;

- Diuretic;

- Tratament pentru surditate si infectii ale urechii;

- Edem - actioneaza ca diuretic si tonic al vaselor de sange;

- Inlatura oboseala;

- Dizolva calculii biliari;

- Imbunatateste functia ficatului, splinei, rinichilor si a glandelor suprarenale;

- Guta;

- Suport hormonal - la femei, patrunjelul stimuleaza productia de estrogen, si restabileste circulatia sangina normala la nivelul uterului. Menstruatia intarziata, sindromul premenstrual (dureri mensturale) si menopauza (piele uscata, iritabilitate, caderea parului) pot fi ameliorate prin consumul acestei plante. Patrunjelul regleaza ciclurile menstruale datorita apiolului, care este o componenta a estrogenului, hormon feminin. Echilibru hormonal al organismului se realizeaza prin intermediul acizilor grasi volatili pe care ii contine patrunjelul;

- Intarirea sistemului imunitar - nivelul ridicat de vitamina C, betacaroten, B12, clorofila si acizii grasi esentiali cresc imunitatea. Patrunjelul consolideaza imunitatea prin complexul de multivitamine si minerale pe care il furnizeaza organismului;

- Inhiba formarea tumorilor, in mod special a celor existente la nivelul plamanilor;

- Intepaturi de insecte - umflaturile si mancarimea se vor calma prin frecarea zonei afectate cu patrunjel;

- Icter;

- Boli renale si ale aparatului urinar - cu exceptia inflamatiilor severe, patrunjelul este eficient in tratarea multora dintre bolile renale si ale aparatului urinar. Acesta imbunatateste activitatea rinichilor si elimina toxinele din sange si din tesuturile rinichilor, previne resorbirea sarii in tesuturile organismului, amelioreaza urinarea dureroasa, edemul, oboseala;

- Congestia hepatica - patrunjelul stimuleaza circulatia fluxului de sange la nivelul ficatului, reduce congestia hepatica, elimina toxinele si intinereste organismul;

- Vedere nocturna (caracteristica in cazul deficitului de vitamina A);

- Amelioreaza durerile reumatice;

- Afectiuni ale splinei - patrunjelul poate trata diverse afectiuni ale splinei,dar si malabsorbtia;

- Intarirea dintilor - scorbutul (cauzat de un nivel scazut de vitamina C) provoaca slabirea dintilor, inmuierea si sangerarea gingiilor. Inca din Evul Mediu, patrujelul a fost folosit pentru diverse afectiuni ale dintilor, inclusiv pentru intarirea lor si a gingiilor;

- Slabit - prin calitatile sale diuretice, patrunjelul ajuta la scaderea numarului de kilograme.

Beneficii nutritionale



Patrunjelul are un nivel ridicat de betacaroten, vitamina B12, acid folic, clorofila, calciu si mai multa vitamina C decat citricele, dar si multe alte substante nutritive esentiale. Planta are efect hidratant, hranitor, stimuleaza sistemul imunitar, imbunatateste capacitatea de asimilare si de sintetizare a substantelor nutritive a majoritatii organelor. Betacarotenul contribuie la asimilarea proteinelor. Acest nutrient aduce multiple beneficii ficatului si protejeaza plamanii si colonul. Betacarotenul este transformat de organism in vitamina A, un nutrient important pentru un sistem imunitar puternic.

Patrunjelul este bogat in clorofila, care are capacitatea de a purifica si de a inhiba raspandirea bacteriilor, ciupercilor si a altor microorganisme. Clorofila din aceasta planta are calitati antibacteriene si antifungice care stimuleaza sistemul imunitar pentru calmarea simptomelor sinuzitei, de exemplu. Clorofila, bogata in oxigen suprima virusurile si ajuta plamanii sa eliminare toxinele acumulate din mediul incojurator. Patrunjelul este una dintre putinele surse naturale de acid alfa-linolenic, un acid gras esential, important. Fluorul se intalneste in abundenta in patrunjel. Fluorul existent in patrunjel are o structura complet diferita molecular de fluorul produs chimic. Cariile dentare sunt rezultatul unui nivel prea scazut de fluor. Combinatia dintre calciu si fluor creaza o suprafata solida de protectie la nivelul dintilor si oaselor, protejeaza organismul de infectii, germeni si virusuri.

Acidul folic, una din cele mai importante vitamine din grupul b-urilor, cu rol important in sanatatea sistemului cardiovascular , converteste homocisteina in molecule benigne. Homocisteina este o molecula potential periculoasa, ale carei valori inalte poate afecta in mod direct vasele de sange si creste riscul de accident cerebral vascular la persoanele cu ateroscreloza sau boli de inima declansate de diabet. Acidul folic este un nutrient esential pentru realizarea in conditii adecvate a diviziunii celulare, avand o importanta vitala in prevenirea cancerului de colon si de col uterin. 100 de grame de atrunjelul contin 5.5 mg. O jumatate de ceasca de patrunjel proaspat sau o lingura de patrunjel uscat ofera necesarul zilnic de fier. In plus, patrunjelul contine si vitamina C necesara oganismului pentru a absorbi fierul.

Patrunjelul este format din proteine in proportie de 20% (aproximativ acelasi procent ca si ciupercile). Planta contine vitamina B12 care este necesara pentru formarea celulelor rosii din sange si pentru dezvoltarea normala a celulelor, este importanta pentru fertilitate, sarcina, imunitate si prevenirea bolilor degenerative. Actiunea vitaminei B12 este inhibata de antibiotice, pilule contraceptive, de stres, ficat lenes sau de prezenta unor paraziti in colon sau tractul digestiv. Patrunjelul contracareaza actiunea acestor factori inhibitori.

Administrarea a cel putin 100 micrograme de vitamina K pe zi poate reduce riscul de fractura de sold. Vitamina K este necesara pentru ca oasele sa asimileze mineralele de care au nevoie pentru a se dezvolta intr-un mod corespunzator. Patrunjelul este bogat in vitamina K (jumatate de ceasca, contine 180 mcg), iar aceasta cantitate se dubleaza daca planta este gatita. Patrunjelul contine mai multa vitamina C decat orice alta leguma: 100 grame cotin 166 mg vitamina C, de trei ori mai mult decat portocalele. Flavonoidele, din componenta moleculei de vitamina C, protejeaza mebrana celulelor sanguine si sustin actiunea antioxidantilor.

Substantele componente din uleiul volatil al patrunjelului (miristicin, limonen, eugenol, etc.) inhiba formarea tumorilor localizate la nivelul plamanilor. Acestea actioneaza asemanator antioxidantilor care neutralizeaza anumite tipuri de substante cancerigene (ca benzopirenul emanat de fumul de tigara, fumul carbunilor pentru gratar, etc.). Patrunjelul mai contine: calciu (100 grame de patrunjel contin 245 mg de calciu), fosfor, potasiu (114 grame de patrungel contin 1000 mg de potasiu), mangan (100 grame de patrunjel contin 2.7 mg de mangan), inozitol si sulf.

Sursa: sfatulmedicului.ro