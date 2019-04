Beneficiile uimitoare ale urzicilor. Tu știi care sunt?

Conform unei descoperiri prezentate recent la simpozionul anual al American Association for Cancer Research (AACR), consumul de cereale integrale poate reduce riscul apariţiei cancerului la ficat.

Ministrul britanic pentru Brexit, Steve Barclay, a precizat, miercuri, că nu este de acord ca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană să fie amânată cu un an, dar a comentat că ar fi de acord cu o amânare flexibilă a Brexit-ului.

Dacă va fi ale președinte al Ucrianei, Vladimir Zelenski, favoritul cursei electorale din Ucraina, intenționează s-o propună pe Laura Codruța Kovesi în fruntea Procuraturii Generale a Ucrainei, să invite Marea Britanie și Statele Unite să participe la negocierile în formatul...

"Fata de pe Mercur în genere consideră că trebuie să fie prim-ministru, pentru că a găsit de unde să împrumute 200 de milioane. Dacă să judecăm pe acest principiu, atunci eu ar trebui să fiu premier, pentru că eu mai repede am să împrumut de la partenerii mei...

Viitorii eurodeputați vor putea să reia procedura de la zero sau să continue negocierile pe baza mandatului actual. Negocierile pentru șefia Parchetului European au fost anulate, iar decizia cu privire la persoana care va ocupa această funcție va fi lăsată, cel mai probabil, pe umerii...

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

Este indicată pentru detoxifiere şi pentru regenerarea organismului”, spune medicul de familie Radu Bulumac. Se spune că urzicile fac parte din categoria plantelor care ”schimbă sângele”. Consumate primăvara, după o iarnă în care organismul uman a fost privat de multe dintre substanţele nutritive importante pentru sănătate, urzicile fac minuni. Într-o cură de detoxifiere, urzicile pot fi folosite sub diverse forme, de obişnuita mâncărică de urzici, până la ciorbă de urzici, chifteluţe, supă cremă sau ceai.

Sunt numite ”focul vindecător”, deoarece înţeapă şi dau senzaţia de arsură în contact cu pielea. Potrivit specialiştilor, urzicile sunt, în primul rând, o sursă excelentă de proteine, fier sau minerale şi din acest motiv consumul lor este recomandat oricui. ”Este o plantă bogată în fier, siliciu, magneziu şi potasiu. Conţine un număr mare de aminoacizi, este bogată în vitaminele B2, K şi C şi betacaroten.

Beneficiile urzicilor sunt multiple, fie că planta este consumată sub formă de ingredient pentru mâncare, fie că este consumată sub formă de ceai sau tinctură.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)