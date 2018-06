Benzina și motorina se scumpesc din nou. Iată când intră în vigoare tarifele majorate

Benzina se scumpește cu 34 de bani, iar motorina cu 32 de bani. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețurile plafon de comercializare a produselor petroliere principale pentru perioada 13-26 iunie, transmite IPN.



În următoarele două săptămâni, prețul plafon la benzină este de 19,49 lei/litru, iar iar la motorină – 17,41 lei/litru.

ANRE oferă, în premieră, și descifrări. Astfel, 9,23 lei/litru este prețul benzinei conform cotațiilor, 3,76 lei/litru reprezintă cota accizelor, 3,25 lei/litru – marja comercială specifică și 3,25 lei/litru TVA.





În cazul motorinei, 9,50 lei/litru este prețul conform cotațiilor, 1,76 lei/litru – cota accizelor, 3,25 lei/litru – marja comercială specifică și 2,90 lei/litru TVA.

Potrivit ANRE, prețurile plafon de comercializare cu amănuntul pentru benzină și motorină se calculează în baza cotațiilor medii Platts, recalculate în lei moldovenești reieșind din rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul pentru ultimele 14 zile calendaristice.

În perioada de referință, cotațiile medii Platts s-au majorat cu 8,74 dolari per tonă pentru benzină (+1,23%) și 6,74 dolari per tonă pentru motorină (+1,02%). Cursul mediu de schimb al monedei naționale în raport cu dolarul SUA a constituit 16,9016 lei per dolar, fiind în creștere cu 0,3118 lei (+1,88%). Astfel, majorarea cotațiilor medii Platts, recalculate în lei moldovenești, a constituit 0,34 lei per litru pentru benzină și 0,32 lei per litru pentru motorină inclusiv TVA.

Celelalte componente ale prețului plafon au rămas nemodificate, fiind compuse din cota taxei pe valoarea adăugată de 20%, cota accizelor de 3,76 lei/litru pentru benzină și 1,76 lei/litru pentru motorină.

Marja comercială specifică de 3,25 lei/litru include: prima furnizorului rafinăriei; costurile de transportare și de asigurare a produselor petroliere pe teritoriul altor țări; taxele pentru efectuarea procedurilor vamale și plata pentru emisiile de poluanți; cheltuielile pentru convertirea valutei; cheltuielile de transportare, depozitare și comercializare a produselor petroliere pe teritoriul țării; alte cheltuieli aferente activității de import și de comercializare a produselor petroliere principale; profitul din activitatea comercializare cu amănuntul a produselor petroliere.

La 29 mai, ANRE a stabilit prețuri plafon de 19,79 lei pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 și 17,75 lei pentru motorină. În urma nemulțumirilor apărute în societate, dar şi a unei solicitări din partea premierului Pavel Filip, pe 1 iunie ANRE suspendat decizia, revenind la preturile din perioada precedentă. Între timp, au avut loc două proteste ale șoferilor nemulțumiți de scumpirea carburanților.

Sursa: ipn.md