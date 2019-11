BERD ridică estimarea privind creșterea economică a României la 4%

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Temperaturile rămân ridicate în această perioadă, cu maxime de până la 23 de grade, ceea ce depăşeşte cu mult valorile normale climatologice ale lunii noiembrie. "Rămânem în această vară de noiembrie, in octombrie am numit-o vară indiană. Avem o...

Promovate ca o alternativă modernă la ţigările normale şi mai puţin dăunătoare pentru sănătate, ţigările electronice au trecut rapid de la etapa de modă trecătoare la cea de viciu scăpat de sub control, lipsa informaţiilor privind consecinţele folosirii pe termen lung fiind...

”Ceea ce suntem pe cale să trăim este moartea cerebrală a NATO”, a declarat Emmanuel Macron ediţiei de joi a săptămânalului The Economist, explicând această ”moarte” prin dezangajarea americană faţă de aliaţi NATO şi comportamentul Turciei,...

Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie. Multe...

Şi Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit luna trecută în creştere la 4% estimările privind evoluţia economiei româneşti în acest an. Dacă în luna aprilie, FMI estima că România va înregistra în acest an o creştere economică de 3,1%, urmată de un avans de 3% în 2020, în raportul "World Economic Outlook", publicat la mijlocul lunii octombrie, instituţia financiară internaţională şi-a revizuit, în sus, prognozele referitoare la avansul economiei româneşti până la 4% în 2019 şi la 3,5% în 2020.

S-a înregistrat o adâncire a deficitului de cont curent şi a deficitului bugetar, ca urmare a politicii fiscale pro-ciclice. În pofida majorării exporturilor, deficitul comercial s-a extins din 2015, deoarece creşterea cererii pe plan intern a dus la expansiunea importurilor. Deficitul bugetar nominal a atins 3% din PIB în 2018 (al doilea cel mai ridicat din UE) şi ar urma să depăşească acest nivel în 2019, avertizează Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Instituţia apreciază nivelul încă scăzut al datoriei generale guvernamentale comparativ cu standardele regionale, la aproximativ 35% din PIB, stabil de ceva timp, datorită creşterii economice ridicate. Deşi inflaţia s-a diminuat gradual la 3,3% în decembrie 2018, în urma unor majorări consecutive ale ratelor dobânzilor, a urcat la un nivel mediu de 3,9% în primul semestru din 2019, din nou peste ţinta BNR, apreciază instituţia financiară internaţională. Creşterea economiei României în acest an ar urma să se situeze la 4% şi să se modereze la 3,2% anul viitor, din cauza riscurilor mai ridicate percepute la investiţii şi a sporirii dezechilibrelor externe. Riscurile cheie la adresa perspectivelor sunt legate de slăbiciunea cu care se confruntă principalii parteneri comerciali, în special zona euro, de sporirea deficitului forţei de muncă şi de incertitudinile interne privind reformele şi situaţia politică, se arată în raportul BERD.

