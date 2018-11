Bernardo Bertolucci a murit. Maestrul cinematografiei italiene avea 78 de ani

Regizorul, producătorul şi scenaristul italian Bernardo Bertolucci, considerat a fi cel mai mare autor italian al generaţiei sale, a murit la vârsta de 78 de ani. Născut pe 16 martie 1940, Bernardo Bertolucci este creatorul celebrului film 'Ultimul Împărat' (1987) pentru care a şi câştigat două premii Oscar: cel mai bun scenariu şi cel mai bun regizor.

Bernardo Bertolucci a primit un Leu de Aur pentru întreaga carieră la ediţia din 2007 a Festivalului de Film de la Veneţia şi a fost recompensat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame în anul 2008.

Bertolucci a murit în această dimineaţă din cauza unui cancer, potrivit agentei lui, Flavia Schiavi.

Decisivă pentru cariera lui a fost prietenia cu Pier Paolo Pasolini.

Prima slujbă a sa (oferită de producătorul Cino Del Duca) a fost cea de asistent de regie al lui Pasolini pentru pelicula „Accattone" (1961), cu Franco Citti şi Adriana Asti, cu care s-a căsătorit mai apoi.

În 1962, la vârsta de 22 de ani, a regizat primul lui lungmetraj, „La commare secca”, un thriller despre uciderea unei prostituate. Au urmat 24 de filme, din postura de scenarist şi regizor.

„Ultimul tango la Paris/ Last Tango in Paris” (1972), cu Marlon Brando, Maria Schneider şi Jean-Pierre Leaud, a stârnit controverse. Bertolucci a fost criticat de-a lungul anilor pentru că i-a ascuns actriţei Maria Schneider detalii privind scena violului din film, pentru a obţine de la aceasta o reacţie cât mai veridică. Cineastul a recunoscut că s-a purtat oribil faţă de actriţă la acel moment, însă a negat că are regrete.

Filmul „Ultimul împărat” (1987), adaptarea autobiografiei lui Aisin-Gioro Puyi, a fost premiat cu nouă trofee ale Academiei americane, iar Bertolucci a primit două dintre acestea.

Acesta a fost primul lungmetraj autorizat de guvernul Chinei să fie filmat în Oraşul Interzis. A fost primul film occidental realizat în China, despre China, cu întreaga susţinere a autorităţilor, după 1949.

Din palmaresul său fac parte un Glob de Aur, un trofeu BAFTA, unul Donostia (San Sebastián), BFI Fellowship, un César şi două David Di Donatello. Bertolucci a primit un premiu pentru întreaga carieră din partea Academiei Europene de Film, Leopard of Honor la Locarno şi Leul de Aur pentru întreaga carieră (Veneţia).