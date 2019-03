Bianca Andreescu este în FINALĂ la Indian Wells 2019! A ELIMINAT-O pe Elina Svitolina (VIDEO)

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu reușește o performanță ieșită din comun. Aflată pe locul 60 WTA înaintea turneului Indian Wells 2019, unde a ajuns grație unui wildcard, ea s-a calificat vineri în finală, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina, nr. 6 WTA. A fost o partidă al cărei rezultat a fost adus de setul decisiv: 6-3, 2-6, 6-4 pentru Bianca Andreescu, după două ore și 12 minute de joc. În finala care se va disputa duminică ea o întâlnește pe Angelique Kerber, nr. 8 WTA.

Setul decisiv a fost însă unul al nervilor tari. A durat nu mai puțin de o oră, iar Bianca Andreescu a fost de două ori la un singur punct de victorie, însă Elina Svitolina a recuperat de fiecare dată avantajul adversarei. În cele din urmă, a cedat. Iată și reacția sportivei din Canada când și-a dat seama că a câștigat - parcă nevenindu-i să creadă, îi dau lacrimile și are o descătușare de tensiune, aruncându-și racheta:



Bianca Andreescu scrie astfel istorie. Site-ul WTA îi compară ascensiunea cu o „cursă a Cenușăresei”. Este prima jucătoare care ajunge într-o finală la Indian Wells, turneu de categoria Premier Mandatory, ca beneficiară a unui wildcard. Jucătoarea de numai 18 ani va juca finala fie cu Belinda Bencic, nr. 23 WTA, din Elveția - și ea o sportivă tânără (22 de ani), în plină ascensiune -, fie cu mult mai experimentata Angelique Kerber, nr. 8 WTA. Semifinala dintre cele două se joacă în această dimineață.

„Este cea mai mare zi a celor 18 ani ai tăi și noi toți am luat parte la ea. Ce se întâmplă?” a întrebat-o reporterul pe Bianca Andreescu la mini-interviul de pe teren. Încă sub imperiul emoției, Bianca Andreescu a avut nevoie de câteva secunde să se adune și apoi a vorbit despre visul incredibil pe care îl trăiește de o săptămână. Și-a recăpătat vocea fermă și a mulțumit spectatorilor care au venit să o vadă și să o susțină. Întrebată dacă în exercițiile ei de meditație pe care a mărturisea că le face a vizualizat această victorie, Bianca Andreescu a izbucnit în râs și a spus sincer că probabil că da, dar nu mai știe. A explicat că atunci când face aceste exerciții, se vede pe ea câștigând. Întrebată cui îi datorează acest parcurs de vis, Bianca a mulțumit antrenorului, echipei, părinților, prietenilor, încât reporterul a remarcat glumind că pare un discurs de câștigare a unui Oscar.



"I really just needed a moment to soak this all in. This is just so incredible."@Bandreescu_ after reaching the final in her debut Premier Mandatory! pic.twitter.com/UjMxkIgUSE