BILANȚ TRAGIC / Coronavirus Italia: 812 decese în ultimele 24 de ore / În total - 11.591

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În total, în Chișinău, sunt înregistrate 103 cazuri de Covid-19, iar 10.741 persoane se află sub supraveghere medicală la domiciliu.

Republica Moldova înregistrează o rată ridicată de cazuri grave înregistrate în rândul pacienților infectați cu COVID-19. AGORA a comparat informațiile anunțate în țara noastră cu datele din cele mai afectate țări de coronavirus. Mai exact, am analizat numărul cazurilor grave...

O profesoară de liceu din Marea Britanie mărturisește prin ce chinuri a trecut și cum a reușit să învingă coronavirusul, deși suferă de diabet și are și o afecțiune pulmonară, denumită A1AT.

Alternativa pentru spălarea mâinilor cu săpun este folosirea unui dezinfectant cu un conținut de minimum 60% alcool. Dar chiar și alcoolul are un efect de uscare asupra pielii. Întrucât igiena mâinilor este o prioritate în acest moment, nu poate exista niciun...

Un nou mesaj video la un cetățean de-al nostru a deveni viral pe facebook. Clipul are peste 12 mii de distribuiri.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)