Bilanțul forumului moldo-rus: „NIŞTE SCÂNTEI… ŞI ATÂT”

Piața rusă nu este fundamental determinată pentru prosperitatea economică a ţării noastre, iar preşedintele manipulează cu cifre eronate, susţin experţii economici

Când a devenit președinte, Igor Dodon a declarat cu patos că va contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Federația Rusă. Cu toate că au trecut doi ani şi schimbările în bine nu se văd, președintele a luat-o de la capăt cu aceeaşi poveste acum, când ne aflăm în preajma alegerilor parlamentare din februarie 2019. În ultimele săptămâni, Dodon a promovat intens un forum economic moldo-rus, organizat la Chișinău. TIMPUL a întrebat mai mulţi experți cât de important a fost acest eveniment pentru economia țării noastre în situaţia în care relațiile comerciale moldo-ruse se înrăutăţesc pe an ce trece.

Forumul economic moldo-rus a avut loc la Chișinău în perioada 20-22 septembrie. La acest eveniment, organizat de mai multe companii și instituții din Federația Rusă, au participat peste 200 de oameni de afaceri din Rusia și 350 din R. Moldova. Forumul își propune să se desfăşoare anual şi să devină o platformă de discuții privind dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Federația Rusă.

Forumul moldo-rus, un element al campaniei electorale





Astea au fost doar declaraţiile organizatorilor. În realitate însă evenimentul cu pricina nu va avea niciun efect economic, consideră experții în domeniu. De exemplu, Veaceslav Ioniță apreciază forumul „drept o acțiune politică”. Iar Viorel Chivriga, expert în comerț exterior și agricultură la IDIS „Viitorul”, consideră că, deși țara noastră are nevoie de forumuri economice, acest eveniment nu a fost decât „un element al campaniei electorale”.

„De obicei, în cadrul forumurilor economice, se întâlnesc oameni care reprezintă comunitățile de afaceri din diferite țări, pentru a face schimb de idei și experiențe, dar și pentru a împărtăși istorii de succes. Însă în cazul acestui forum moldo-rus, am văzut o politizare excesivă și o abordare mult prea îngustă”, menționează Chivriga.

Mai mult, expertul susține că nu a prea văzut ca reprezentanți ai comunităților de afaceri să iasă în prim-plan la acest eveniment. „Aici trebuia să vorbească mai mult oamenii de afaceri, nu politicienii. În cadrul forumului moldo-rus, nu au existat nici idei ingenioase, care ar putea să prindă teren în R. Moldova. De-a lungul timpului, țara noastră a avut cu Federația Rusă și relații de cooperare, dar și perioade mult mai triste, care au ruinat mulți oameni de afaceri. Ideea a fost bună, însă, ca mod de organizare, se putea mai mult. De regulă, la forumurile economice internaționale de rang înalt în prim-plan apar sponsorii, partenerii, temele de discuție și unele abordări interesante publicul larg. Or, aici am văzut doar niște scântei și atât. De aceea nu consider că acest forum a adus un plus de valoare”, subliniază Viorel Chivriga.

Pe primul loc în capul lui Dodon şi pe al patrulea loc în realitate

În ciuda faptului că preşedintele s-a folosit de acest forum pentru a se promova în noua campanie electorală, dar nu pentru a ajuta economiei țării, consideră specialiştii, acesta a scris recent pe Facebook că „Rusia rămâne a fi cel mai mare partener comercial al Moldovei și rămâne pe primul loc atât la exporturile Moldovei, cât și la importuri”.

Însă Viorel Chivriga este de altă părere. El susține că, în ultimii zece ani, Federaţia Rusă a pierdut câteva poziții din cauza embargourilor impuse R. Moldova. „Unele state, utilizând pârghiile economice pentru a obține beneficii politice, declanșează o situație incertă, care le-ar putea aduce prejudicii. Exact așa s-a întâmplat și cu Federația Rusă. Astfel, în ultimul timp, Rusia a coborât pe poziția a patra la exporturi, iar ca partener comercial este pe poziția a treia pentru R. Moldova. De asemenea, foarte mulți oameni nu mai doresc să facă afaceri cu această țara”, explică specialistul.

„Ca economist, nu-l pot înțelege pe economistul Igor Dodon”

Aceleaşi date sunt confirmate și de statisticile oficiale, care arată că, dacă până la sfârșitul anilor ‘90, Rusia deținea o pondere de aproape 60% din exporturile moldovenești, în prezent aceasta se clasează după România, Germania și Italia. Astfel, exporturile în Federația Rusă au scăzut de la peste 650 de milioane de dolari în 2012 la 250 de milioane în anul trecut, când au deținut o pondere de 10% din total. Totuși, Rusia rămâne însă principalul importator în R. Moldova, dar peste jumătate din produse sunt cele energetice, în special, gazul natural.

De asemenea, Viorel Chivriga aminteşte de unele postări pe rețele de socializare ale unor socialiști sau chiar ale şefului statului, care prezentau date eronate referitor la relațiile economice dintre R. Moldova și Federația Rusă. „Ca economist, nu-l pot înțelege pe economistul Igor Dodon, deoarece cifrele înseamnă totul. De aceea este neserios să manipulezi, utilizând cifre care sunt departe de mesajul pe care-l vrea să-l promoveze șeful statului. Îmi amintesc că, după un an de la învestire, el spunea că exporturile în Rusia au zburat până la orbitele navelor cosmice, dar nu este adevărat. Nu poți minți oamenii în asemenea hal”, este de părere expertul economic.

Totuși, Chivriga menționează că R. Moldova trebuie să mențină relațiile economice cu partenerii ruşi și să încerce să poarte discuții cu aceştia. „Acolo sunt oameni de afaceri, care privesc pozitiv la țara noastră, iar pe lângă aceasta avem foarte mulți moldoveni, care muncesc în Rusia. Pe de altă parte, problemele economice trebuie soluționate foarte atent, pentru că acestea au o mare greutate atunci când sunt influențate politic.

Dacă R. Moldova nu are relații comerciale cu cineva, atunci nu au cu ce se să-și întrețină familiile sute de mii de oameni. Aşa s-a întâmplat atunci când Rusia a interzis exportul de produse vegetale, vinuri și produse animaliere. Noi nu trebuie să uităm aceste experiențe, care s-ar putea repeta, de aceea ar trebui să ne orientăm către parteneri stabili care respectă regulile. Atunci când aceste reguli sunt încălcate, oamenii ar trebui să se gândească cât de rațional este să încerci să pătrunzi din nou pe piața rusă cu câteva loturi de băuturi alcoolice ori cu niște fructe care să fie distruse cu tractoarele. Sau poate ar fi mai bine să-ți cauți parteneri chiar și într-o țară exotică…”, conchide expertul în comerț exterior și agricultură.

„Rusia întotdeauna a conferit o încărcătură politică relațiilor economice”

Și expertul Veaceslav Ioniță amintește că, pe anumite segmente, în special în agricultură, Rusia este unicul partener comercial al R. Moldova. „Anul trecut, am exportat mere în proporție de 95 la sută în Federația Rusă. Din această cauză, consider că autoritățile noastre trebuie să depună toate eforturile ca R. Moldova să ofere oportunitatea de export în orice destinație, iar oamenii de afaceri vor decide spre care piață de desfacere să se orienteze. Pe de altă parte, la capitolul investiții străine, Rusia în continuare este cel mai mare investitor străin în R. Moldova. De aceea ea rămâne a fi un partener economic de bază în R. Moldova”, susține specialistul.

Totuși, lucrurile stau altfel la capitolul exporturi, adaugă Veaceslav Ioniţă, unde dependența R. Moldova față de Rusia nu este mare, creșterea semnificativă în acest domeniu datorându-se Uniunii Europene și, în special, României.

La rândul său, economistul Valeriu Prohnițchi, spune că, în ultimii 27 de ani de independență, R. Moldova și Rusia n-au fost în stare să separe relațiile economice de cele politice. „Federația Rusă întotdeauna a conferit o încărcătură politică relațiilor economice, ceea ce, evident, dăunează businessului. Relațiile politice întotdeauna sunt asociate cu incertitudinea, în timp ce oamenii de afaceri au nevoie de certitudine şi, din păcate, piața rusă în viitorul apropiat nu o vor găsi. Cu toate acestea, autoritățile din R. Moldova trebuie să încerce să găsească cheia spre inima oficialilor ruși, pentru a-şi securiza accesul pe această piață. Din fericire, dependența R. Moldova de Federația Rusă a scăzut atât sub aspect investițional, cât și comercial. Însă chiar dacă piața rusă nu este fundamental determinantă pentru prosperitatea economică a R. Moldova, ea este importantă”, subliniază Prohnițchi.