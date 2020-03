Bill Gates dă cărțile pe față. Ce se află în spatele acestei pandemii: „Există un scop…”

Celebrul miliardar Bill Gates a publicat recent o scrisoare deschisă în care afirmă că haosul mondial provocat de pendemia de coronavirus ar putea avea în spate un scop spiritual. „Scrisoarea” celebrului Bill Gates, distribuită în mediul online este falsă, anunţă Independent.

Update: O scrisoare falsă cu „gândurile” miliardarului cu privire la criza coronavirusului a fost distribuită pe internet, provocând îngrijorări legat de răspândirea de știri false în jurul pandemiei, avertizează independent.



Ce arată scrisoarea falsă

„Pentru a ajuta prevenirea și limitarea răspândirii coronavirusului a donat 100 de milioane de dolari

Iată ce înseamnă Corona/COVID-19 în viziunea lui Bill Gates.

„Eu cred cu tarie ca exista un scop spiritual in spatele unei situatii, indiferent ca noi o catalogam buna sau rea.

Vreau sa va impartasesc parerea mea despre ceea ce ne face cu adevarat acest CORONA/COVID-19.

Ne reaminteste ca suntem egali, indiferent de cultura, religie, ocupatie, situatia financiara sau reputatie.

Acesta boala ne trateaza pe toti in mod egal, asa cum ar trebui sa facem si noi. Daca nu ma credeti, intrebati-l pe Tom Hanks.

Ne reaminteste ca suntem intr-un fel conectati cu totii. Ce afecteaza o persoana se rasfrange asupra celeilalte. Acest lucru ne reaminteste ca punem granite false care nu valoreaza nimic in fata acestui virus, care n-are nevoie de pasaport pentru a trece dintr-o tara in alta. Ne reaminteste acest lucru oprimandu-ne, asa cum altii in aceasta lume sunt oprimati o viata intreaga.

Ne reaminteste cat de pretioasa este sanatatea pe care avem tendinta sa o neglijam.

Neglijam nutrientii manufacturand mancare proasta, bem apa contaminata cu chimicale peste chimicale. Daca nu avem grija de sanatatea noastra, bineinteles, ne vom imbolnavi.

Ne reaminteste ca viata este scurta si ceea ce e mai important in viata este sa ne ajutam unul pe celalalt, mai ales pe cei care sunt batrani sau bolnavi. Scopul nostru nu este sa cumparam hartie igienica.

Ne reaminteste cat de materialista a devenit societatea si cat de importante sunt alimentele, apa si medicamentele, spre deosebire de luxul pe care il valorizam mai mult uneori.

Ne reaminteste cat de importanta este familia si viata noastra acasa, pe care le-am neglijat mult

Iata ca suntem fortati sa ne incuiem in casele noastre si sa reconstruim unitatea familiei”, a afirmat Bill Gates în scrisoarea deschisă, potrivit romaniatv.net