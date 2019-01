Binomul PAS-DA a fost prins cu minciuna. Unul dintre candidații blocului format de Maia Sandu și Andrei Năstase au acuzat guvernarea că ar fi pus la cale un atac asupra unui colector de semnături, o femeie de 65 de ani, în raionul Străşeni.



Deși la poliție nu a fost depusă nicio plângere despre presupusul atac, Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat și a efectuat o investigație.

Potrivit unui comunicat al IGP, în grupul de inițiativă al concurentului care a ieșit cu acuzații pe Facebook sunt trei femei, dar niciuna nu are 65 de ani și nimeni nu a fost agresat.

“Dintre acestea, două femei, de 31 și 34 de an, originare din satul Zubrești, iar a treia are 44 de ani și este din satul Sireți. În rezultatul verificărilor efectuate, Inspectoratul General de Poliție a constatat că nicio femeie din lista de colectori ACUM pentru circumscripția nr. 20 Strășeni nu are vârsta de peste 65 de ani, așa cum se menționase în declarația reprezentantului blocului ACUM.

Toate cele trei persoane contactate au declarat că nu au fost agresate și nu au avut de suferit”, se arată în comunicat.

Potrivit hotărârii de înregistrare a grupului de inițiativă de colectare a semnăturilor candidatului blocului ACUM în circumscripția 20, este vorba despre Lipcan Maria, Galusca Svetlana și Sula Natalia.

În același timp, Poliția precizează că până în acest moment, la Inspectoratul de Poliție Strășeni nu a parvenit nicio plângere la acest subiect.

Prin urmare, declarațiile făcute anterior de reprezentantul blocului ACUM s-au dovedit a fi mincinoase.