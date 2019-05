Bitcoinul, la maximul din 2018 încoace. Doar de la începutul anului 2019 a urcat cu 89%, fiind în topul celor mai bune investiţii

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

La doar o săptămână după paharul de Starbucks, care a apărut în una dintre secvenţele episodului al patrulea din serialul „ Game of Thrones”, o nouă gafă a devenit virală pe rețelele de socializare. Deși Jaime Lannister și-a pierdut mâna în sezonul...

​Manchester City ar putea fi exclusă din Liga Campionilor din cauza încălcării regulamentului fair-play-ului financiar, a scris, luni, New York Times, citată de AFP.

La New York s-a pronunțat ”deznodământul” în povestea unei escroace din Rusia, cunoscută în SUA sub numele de Delvi și care se dădea drept mostenitoarea germană a unei averi de 60 de milioane de euro.

Hackerii au utilizat „o varietate de tehnologii“, inclusiv mai mulţi viruşi, pentru a obţine o cantitate mare de date, a transmis Binance. Ar putea fi şi alte conturi afectate, dar care nu au fost descoperite încă, potrivit Binance. Compania va utiliza un fond de asigurare în caz de urgenţă numit Secure Asset Fund for Users pentru a acoperi incidentul, astfel încât niciun utilizator nu a pierdut nimic în final, ceea ce a ajutat preţul să rămână relativ stabil.

Moneda digitală a crescut în timp ce pieţele de acţuni au fost lovite la nivel global de escaladarea conflictului comercial, iar săptămâna trecută şi-a început cursa spre noi creşteri – după ce s-a prăbuşit haotic de la maximul de 19.000 de dolari din 2017. La sfârşitul lunii trecute, valoarea monedelor digitale a fost afectată de o investigaţie a procurorului-şef din New York, Letitia James, care investighează o schemă de fraudă de 850 milioane dolari.

Bitcoinul, cea mai tranzacţionată criptomonedă la nivel mondial, a urcat cu 1.000 de dolari în weekendul trecut şi a atins cea mai ridicată valoare din august 2018 încoace, în contextul în care piaţa se stabilizează după o prăbuşire ce a fost determinată luna trecută de o anchetă a procurorului-şef din New York, potrivit Bloomberg.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)