Blogger: Primii 10 de pe lista binomului PAS-PPDA sunt șomeri, evazioniști, oportuniști traseiști

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Actorul, scenaristul și directorul artistic al Studio Kvartal 95 "Vladimir Zelensky a acordat un amplu interviu jurnalistului Dmitry Gordon, unde a recunoscut ca va candida pentru președinția Ucrainei in martie 2019. Potrivit sondajelor, Zelensky ocupă al doilea loc în...

Lista lui Gandrabur începe cu Maia Sandu, care este șomeră de vreo patru ani. Urmează șomerul Andrei Năstase, însă acesta mai este, în opinia bloggerului citat, ”evazionist și individ implicat în spălarea banilor prin offshore, inclusiv implicat în atacuri raider asupra AIR Moldova”. Al treilea pe listă este Alexandru Slusari, personaj care ”asigura tehnica Caravita & Co, adică a lui Vlad Filat”. Slusari este urmat de șomerul Igor Grosu, despre care presa de investigații a scris că a a fost informator al KGB-ului sovietic.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)